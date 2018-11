Stiri pe aceeasi tema

- Europa ar putea fi nevoita sa inaspreasca sancțiunile impotriva Moscovei dupa capturarea navelor ucrainene in stramtoarea Kerci, a declarat Norbert Rottgen (Uniunea Creștin Democrata), președintele Comitetului pentru politica externa al Bundestagului, potrivit Reuters. Potrivit politicianului german,…

- Potrivit fortelor navale ucrainene, doi dintre marinarii din echipajele navelor sale au fost raniti in incidentul cu Rusia. Anterior, fortele navale ucrainene anuntasera ca un singur marinar ucrainean a fost ranit dupa deschiderea focului de catre rusi asupra navelor ucrainene din stramtoarea Kerci,…

- Europa nu trebuie sa-si relaxeze sanctiunile impuse Rusiei, pentru ca Moscova reprezinta ”o amenintare care continua sa creasca”, a avertizat marti, la Bruxelles, un oficial american de rang inalt, relateaza AFP.Uniunea Europeana (UE) a adoptat o serie de sanctiuni dupa anexarea Crimeei de…

- Cancelarul Angela Merkel a declarat joi ca Germania va insista pentru extinderea sanctiunilor impuse Rusiei deoarece Moscova nu a implementat in totalitate prevederile tratatului de pace de la Minsk din 2015 privind conflictul din estul Ucrainei, relateaza agentia Reuters.

- Italia nu va sprijini prelungirea sanctiunilor economice instituite de Uniunea Europeana impotriva Rusiei, a declarat miercuri la Moscova vicepremierul italian Matteo Salvini, transmite agentia Reuters. Sanctiunile impotriva Rusiei au fost initiate de UE in anul 2014, dupa ce Rusia a anexat peninsula…

- Cu o saptamana inainte de a pleca la Moscova, premierul italian Giuseppe Conte critica sanctiunile impuse de Uniunea Europeana (UE) Rusiei in urma anexarii peninsulei Crimeea si sustinerii conflictului armat din estul Ucrainei.

- Uniunea Europeana a extins joi, cu șase luni, sancțiunile impotriva indivizilor ruși și ucraineni care au subminat independența Ucrainei, a anunțat Consiliul UE printr-un comunicat, relateaza Reuters, conform Mediafax. Masurile constau in inghețarea activelor și restricții de calatorie pentru 155 de…

- Uniunea Europeana a prelungit pana in martie 2019 sanctiunile impuse Rusiei in cazul Ucrainei. In prezent, 155 de persoane si 44 de companii si institutii sunt pe lista neagra a UE. Situatia va fi reevaluata anul viitor pentru a stabili daca masurile punitive vor fi prelungite.