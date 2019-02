Donald Tusk : Un loc special n infern pentru partizanii Brexitului

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca renunța la taxa, in valoare de 65 de lire sterline, pe care milioane de cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene trebuiau sa o plateasca pentru a avea in continuare drept de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit. De asemenea, șefa Guvernului de la…

- Premierul britanic Theresa May si-a manifestat luni in fata Camerei Comunelor dorinta de a depasi impasul din dosarul Brexitului printr-un demers care sa urmareasca obtinerea unor concesii din partea Uniunii Europene in ceea ce priveste clauza de ''backstop'' pentru frontiera nord-irlandeza,…

- Premierul olandez, Mark Rutte, a declarat vineri ca i-a transmis sefei executivului britanic, Theresa May, ca el nu vede cum s-ar putea ''ciupi'' din acordul privind Brexitul pe care l-au convenit Londra si Bruxelles-ul, dar a fost respins de parlamentul britanic, si a cerut mediului de afaceri si…

- Uniunea Europeana ”este pregatita sa studieze daca pot fi oferite noi garantii” britanicilor in problema "backstop"-ului, o ”plasa de siguranta” in problema irlandeza, si, mai general, cu privire la acordul Brexitului, se arata intr-un text in sase puncte, pregatit de Uniunea Europeana, relateaza…

- Premierul britanic Theresa May a castigat miercuri noaptea votul de incredere din partea Partidului sau Conservator, transmit Reuters si France Presse. Votul s-a desfasurat la initiativa parlamentarilor care resping acordul negociat cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea…

- Premierul britanic Theresa May apreciaza ca urmatoarea saptamana este ”critica” pentru viitorul Regatului Unit, in perspectiva Brexitului, relateaza Reuters, conform news.ro.”Aceste urmatoare sapte zile vor fi critice, ele privesc viitorul tarii noastre”, a declarat duminica Theresa May pentru…

- Premierul britanic Theresa May și Uniunea Europeana pun in scena un acord de Brexit care va condamna Regatul Unit la statutul de colonie, a declarat marți fostul ministru de externe de la Londra, Boris Johnson, potrivit Reuters.

- Patru ministri care sustin ramanerea Regatului Unit in Uniunea Europeana sunt pe punctul de a demisiona din guvernul condus de Theresa May, scrie ziarul Sunday Times, citat de Reuters.