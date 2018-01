Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana va ramane puternica si dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, in pofida faptului ca multi se asteptau ca Brexit sa fie inceputul sfarsitului pentru UE, scrie DIGI24, citand…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, recomandarile privind directivele de negociere pentru urmatoarea faza a discutiilor pentru Brexit, iar perioada de tranzitie post-Brexit ar trebui sa se incheie pana la 31 decembrie 2020, potrivit unui comunicat al institutiei europene. In urma prevederilor…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…

- Premierul britanic Theresa May isi prezinta, luni, planul pentru perioada de tranzitie post-Brexit cu acces neschimbat pe pietele Uniunii Europene, in cadrul Parlamentului de la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters. May urmareste stabilirea cadrului pentru o perioada de implementare…

- Un nou sondaj arata ca 51% dintre britanici sunt pentru ramânerea Regatului Unit în Uniunea Europeana. Un total de 51% dintre britanici sunt acum pentru ramânerea tarii lor în Uniunea Europeana, potrivit unui sondaj realizat de institutul de cercetare BMG pentru ziarul…

- Uniunea Europeana va initia "contacte exploratorii" cu Londra privind legaturile cu Marea Britanie dupa Brexit, programat sa se produca la sfarsitul lui martie 2019, a afirmat vineri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, la capatul unui summit european la Bruxelles, informeaza AFP."In…

- Liderii Uniunii Europene au acordat, vineri, mandatul pentru urmatoarea faza a negocierilor privind Brexit cu Marea Britanie, pentru a pregati discutiile privind relatiile viitoare, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de

- Liderii UE au decis cooperarea militara permanenta Klaus Iohannis, presedinteleRomâniei foto: precidency.ro Liderii din Uniunea Europeana, întruniti la Bruxelles, au lansat structura unei cooperari militare permanente, care prefigureaza mai vechiul plan al apararii comune…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles ca este mulțumit de Acordul privind Brexitul și ca in urma primei faze a negocierilor cu Marea Britanie a fost rezolvata problema romanilor din Regatul Unit, transmite Agerpres. „Eu cred ca se va ajunge la un acord. (…) Este un document foarte…

- Liderii Uniunii Europene probabil vor aproba, cu ocazia summitului Consiliului European, trecerea negocierilor cu Marea Britanie pe tema Brexit la etapa viitoarelor relatii bilaterale, insa avansarea discutiilor ar putea genera disensiuni intre statele UE. Negocierile propriu-zise pe tema…

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile Uniunii Europene, afirma diplomati, in timp ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut apel la unitate, in contextul in care, noteaza Reuters, state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea…

- Activisti din Rusia au plasat trei anunturi publicitare pe Facebook in 2016, inaintea referendumului britanic pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana (UE), si au platit doar 97 de centi pentru a ridica problema imigratiei, a anuntat miercuri reteaua de socializare, relateaza Reuters.…

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile UE, afirma diplomati, in timp ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut apel la unitate, in contextul in care, noteaza Reuters, state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea Britanie.…

- "Vom parasi (Uniunea Europeana), insa o vom face lin și ordonat, stabilind un nou parteneriat strans și special cu prietenii noștri, preluand inapoi controlul asupra frontierelor noastre, banilor noștri și legilor noastre", a declarat șefa guvernului conservator in Camera Comunelor, prezentand acordul…

- Marea Britanie trebuie sa respecte 'intreaga legislatie a UE, inclusiv pe cea noua', sa-si achite contributiile care ii revin la facturile UE si sa accepte supravegherea judiciara in timpul perioadei de tranzitie dupa Brexit, a afirmat vineri la Bruxelles presedintele Consiliului European, Donald…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), formatiune ale carei mandate in Camera Comunelor ii asigura o majoritate parlamentara guvernului britanic condus de Theresa May, a reafirmat marti ca nu va accepta ca un acord intre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind Brexitul sa creeze…

- Daca Irlanda de Nord va beneficia de un acord special care sa-i permita sa ramana dupa Brexit in piata unica si in uniunea vamala a Uniunii Europene, atunci si capitala Marii Britanii, Londra, ar trebui sa primeasca un asemenea statut special, considera primarul acesteia Sadiq Khan, informeaza luni…

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui al doilea referendum referitor la iesirea din Uniunea Europeana, iar o treime considera ca situatia lor financiara se va înrautati în afara blocului comunitar, potrivit unui nou sondaj de opinie, transmite Reuters, conform news.ro. …

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au reusit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP si dpa.Intr-o conferinta…

- Premierul britanic Theresa May spune ca Marea Britanie si Uniunea Europeana au esuat in efortul de a ajunge la un acord si a incepe negocierile privind Brexit, transmite Mediafax . Premierul Marii Britanii a declarat ca s-au inregistrat progrese, dar raman disensiuni “pe anumite teme”. “Discutiile vor…

- Irlanda de Nord trebuie sa paraseasca Uniunea Europeana in aceiasi termeni ca restul Regatului Unit, a sustinut luni Arlene Foster, lidera Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), formatiune ale carei mandate in Camera Comunelor ii asigura o majoritate parlamentara guvernului britanic…

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a confirmat luni ca Marea Britanie și Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape de un acord final' privind frontiera irlandeza, ințelegere care va garanta ca nu va avea loc o reintroducere a 'graniței dure' in interiorul insulei irlandeze, informeaza Reuters.…

- Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va antrena in mod inevitabil restabilirea controalelor vamale la frontiera intre provincia britanica Irlanda de Nord și Republica Irlanda, potrivit unui raport al unei comisii parlamentare britanice, citat de AFP, scrie Agerpres.ro. Decizia britanicilor de…

- Cheia sperantei britanice de a trece la negocierile privind relatiile comerciale cu Uniunea Europeana dupa Brexit se afla la Dublin, a declarat vineri presedintele Consiliului European, in timp ce Irlanda solicita solutii „credibile” de la Londra privind frontiera irlandeza, relateaza site-ul agentiei…

- Uniunea Europeana este 'complet confuza' de cand Marea Britanie a votat pentru iesirea din blocul comunitar si trebuie sa-si revizuiasca viziunea privind extinderea sa si locul Turciei in acest sens, a declarat luni, la Londra, premierul turc Binali Yildirim, relateaza Reuters. Lansate in 2005, dupa…

- Bancile din Europa continentala și-au redus expunerile la Marea Britanie de la votul din 23 iunie 2016, in favoarea ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, și sunt ingrijorate in privința legalitații tranzacțiilor transfrontaliere dupa Brexit, se arata intr-un raport al Autoritații Bancare…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a estimat vineri ca un acord cu Marea Britanie privind cele trei dosare prioritare ale Brexitului este "posibil" pana la summitul UE din decembrie, care ar urma sa permita trecerea la discutii pe teme comerciale, chiar daca aceasta "ramane o provocare…

- Legea Retragerii din UE, care se confrunta cu o puternica opoziție in forul legislativ, vizeaza ruperea legaturilor politice, financiare și legale cu blocul comunitar, precum și transpunerea mai multor legi și norme europene in legislația britanica, dupa ieșirea Regatului Unit din Uniune, prevazuta…

- In negocierile dintre Uniunea Europeana și Marea Britanie privind condițiile Brexitului s-au inregistrat unele progrese in ceea ce privește drepturile cetațenilor UE in aceasta țara, dar pentru ca blocul comunitar sa accepte discuții despre un viitor acord comercial trebuie ca pana in decembrie sa…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ii va cere premierului britanic Theresa May, in cadrul intrevederii de vineri, sa concretizeze oferta de Brexit pana la summitul din luna decembrie, pentru a putea negocia viitoarele relatii comerciale, potrivit unei surse UE citate de agentia Reuters.…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie trebuie sa rezolve rapid probleme majore in negocierile privind Brexit, precum drepturile cetatenilor si 'factura divortului' dintre Londra si blocul comunitar, dar exista mari sanse sa se ajunga la un acord, a estimat negociatorul Parlamentului European pentru…

- 'Am spus: Bine! vom merge pe aceasta secvența, dar sa nu va imaginați ca veți primi o cifra sau o formula (pentru factura Brexitului). Vom merge pe acest proces, dar nu veți avea o cifra sau o formula de calcul inainte de a trece la faza urmatoare. Și ei au acceptat acest lucru', a indicat David…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca guvernul sau este aproape sa definitiveze planul prin care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, stabilind deja data la care Regatul Unit va pune in aplicare votul referendumului de anul trecut, relateaza BBC . Proiectul de lege privind retragerea Regatului…

- Premierul britanic Theresa May spune ca guvernul sau este aproape sa definitiveze planul prin care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, stabilind deja data la care Regatul Unit va pune in aplicare votul referendumului de anul trecut, relateaza BBC News, transmite digi24.ro Proiectul de lege privind…

- "Am ascultat membri ai publicului și ai parlamentului și am facut aceasta modificare pentru a elimina orice confuzie sau preocupare privind sensul 'zilei ieșirii' (din UE)", a declarat ministrul pentru Brexit, David Davis. "Acest pas important demonstreaza abordarea noastra pragmatica a acestei legislații…

- Guvernul britanic a afirmat marți ca majoritatea cetațenilor UE care traiesc in prezent in Marea Britanie vor avea dreptul sa ramana in țara dupa finalizarea Brexitului, in martie 2019, relateaza Reuters. Detaliind planurile pentru un program de înregistrare a cetațenilor comunitari,…

- David Davis a precizat ca echipele de negociere se vor reuni pe 8 și 9 noiembrie, urmand ca pe 10 noiembrie el sa se intalneasca cu negociatorul-șef al UE, Michel Barnier. ''Nu vom intarzia procesul'', a spus oficialul britanic in fața Comisiei pentru UE a Camerei Lorzilor, adaugand ca l-a…

- Negociatorul sef al UE cu privire la Brexit Michel Barnier s-a declarat pregatit, marti, in vederea unei accelerari a negocierilor cu Marea Britanie, relateaza Reuters.Agenda si calendarul urmatoarei runde a negocierilor in vederea iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana urmeaza sa fie…

- Uniunea Europeana nu recunoaste independenta Cataloniei, anunta Donald Tusk, presedintele Consiliului European, indemnand totusi Guvernul de la Madrid sa nu recurga la forta in criza separatista.

- Parlamentul Cataloniei a aprobat vineri, prin vot secret, proclamarea independentei regiunii fata de Spania si constituirea unei republici, afirma surse citate de publicatiile La Vanguardia, El Mundo si El Pais. La scurt timp, Senatul Spaniei a aprobat suspendarea autonomiei regiunii Parlamentul de…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon cauta sa obtina confirmarea ca Marea Britanie doreste sa ajunga pana la finalul anului la un acord cu Uniunea Europeana privind perioada de tranzitie post-Brexit, potrivit unei scrisori trimise premierului britanic Theresa May si data publicitatii vineri de executivul…

- ”Am constatat astazi ca nu s-au facut suficiente progrese pentru a trece la faza urmatoare in relatia cu Marea Britanie, insa acest lucru nu trebuie sa creeze un pesimism deosebit. S-a negociat, s-au apropiat oarecum pozitiile, dar nu suficient pentru a merge mai departe. Se va negocia in continuare…