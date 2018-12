Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari luni ca va fi in continuare sefa guvernului de la Londra si peste doua saptamani, respingand speculatiile ca ar putea demisiona daca pierde votul din parlament cu privire la Brexit, programat pentru martea viitoarea, relateaza Reuters si Press Association.…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a declarat ca va reveni sambata la Bruxelles pentru noi discutii cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce la intalnirea de miercuri dintre cei doi nu s-a reusit ajungerea la un acord asupra relatiilor viitoare dintre Marea Britanie…

- Acordul privind relatiile post-Brexit la care au ajuns premierul britanic Theresa May si negociatorii Blocului comunitar este „corect si echilibrat”, a declarat luni negociatorul-sef al Uniunii Europene, Michel Barnier, citat de Reuters.

- Premierul britanic Theresa May se va intalni marti cu cabinetul de ministri pentru a prezenta acordul conceput cu reprezentantii Uniunii Europene privind relatiile post-Brexit, despre care opozitia crede ca va pune in pericol unitatea Marii Britanii, relateaza Reuters.

- Marea Britanie si Uniunea Europeana (UE) se afla pe punctul de a incheia un acord pentru Brexit, care s-ar putea realiza in urmatoarele 24 - 48 de ore, a declarat adjunctul prim-ministrului britanic Theresa May, David Lidington, pentru BBC Radio, informeaza agentia de presa Reuters.

- Premierul britanic Theresa May si Uniunea Europeana (UE) regizeaza un acord pe tema Brexit-ului care va condamna Marea Britanie la un statut de colonie, a declarat marti fostul ministru de externe al acestei tari, Boris Johnson, informeaza Reuters. "Nimeni nu este pacalit de acest teatru. O amanare…

- Premierul britanic Theresa May a incheiat un acord preliminar cu Uniunea Europeana care ar conferi companiilor de servicii financiare din Marea Britanie continuitatea accesului la pietele UE dupa Brexit, a relatat joi The Times, transmite Reuters, informeaza News.ro.Negociatorii britanici…