- Marea Britanie va trebui sa aleaga intre un Brexit fara un acord cu UE si abandonarea Brexitului in eventualitatea in care Camera Comunelor va respinge acordul privind termenii iesirii Marii Britanii din UE incheiat intre Londra si Bruxelles, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Donald…

- Parlamentul de la Londra se va pronunta pe data de 11 decembrie asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, a...

- Parlamentul de la Londra se va pronunta pe 11 decembrie asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, a anuntat luni premierul Theresa May in fata

- El a spus ca drepturile romanilor sunt protejate prin aceasta forma de acord, iar aceștia vor putea sa munceasca și sa studieze in continuare in Marea Britenie, sa beneficieze de pensii și de asigurari de sanatate. "Consiliul, in formatul UE 27, a agreat proiectul de retragere și a aprobat declarația…

- Acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana a fost aprobat de liderii celor 27 de țari europene, in cadrul summitului de duminica din Bruxelles, a anunțat Donald Tusk, președintele Consiliului European.

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit, sambata seara, cu presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European extraordinar de la Bruxelles, Donald Tusk, primind asigurari ca totul va decurge conform programului in cadrul intalnirii de duminica.…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat vineri ca Uniunea Europeana nu va renegocia acordul pentru Brexit daca Parlamentul britanic respinge versiunea curenta a acordului privind conditiile iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, relateaza Reuters.

- Fostul premier laburist al Marii Britanii, Tony Blair, a indemnat sambata Uniunea Europeana (UE) sa-i faca Londrei o oferta pentru a o ajuta sa puna capat ''paraliziei'' asupra Brexitului din parlamentul britanic, informeaza dpa. "Exista o paralizie in parlamentul britanic (asupra Brexitului).…