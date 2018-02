Stiri pe aceeasi tema

- Traiesc in frig si se chinuie sa-si faca temele la lumina lumanarii, in timp ce mama lor a fugit in lume, dupa o viata mai buna. Patru frațiori, frumoși foc, dar care de aproape jumatate de an și-au pierdut zambetul, iși duc traiul de pe o zi pe alta și se incalzesc doar la faclia firava ce le lumineaza…

- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP.Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- Claudiu Bleonț, noul coleg de prezentare al Marinei Almașan. Cautarea a luat sfarșit pentru Marina Almașan, in ceea ce privește viitorul sau partener de prezentare al emisiunii „Femei de 10, Barbați de 10”, difuzata de luni pana joi, de la 16.40, la TVR 2. Astfel, cunoscutul actor Claudiu Bleonț, care …

- Zi mare pentru Marina Almasan! Cautarea a luat sfarsit, iar realizatoarea emisiunii „Femei de 10, Barbati de 10”, difuzata de luni pana joi, de la 16.40, la TVR 2, ne-a surprins de Ziua Indragostitilor cu un anunt legat de... viitorul sau partener de prezentare. Pentru simpatica vedeta, micul Cupidon…

- Noi imagini dramatice filmate in Siria. Unul dintre salvatorii voluntari chemati sa intervina in urma unui atac aerian al trupelor fidele lui Bashar al Assad s-a vazut nevoit sa isi scoata de sub daramaturi propria familie.

- Frații Dragoș și Adrian Paval ocupa locul secund in topul celor mai bogați oameni din Romania, dupa fostul mare tenisman Ion Țiriac. Acum, proprietarii lanțului de magazine Dedeman fac o mutare de proporții.Cu o avere cotata la aproximativ 1,2 miliarde de euro, aceștia ataca in forța o noua…

- Cauza incidentului, care a avut ca rezultat uciderea a zeci sau chiar sute de mercenari ruși in Siria, a fost o ”inițiativa privata” a afaceristilor locali, care au obtinut spirjinul luptatorilor din compania militara privata (CMP) ”Wagner”. ”Afaceristii locali”, simpatizanti ai regimului Bashar al…

- "Vrem ca in Romania egalitatea de sanse dintre femei si barbati sa fie efectiv asigurata", a spus primul ministru, in deschiderea sedintei de guvern. "Cred ca acest lucru este foarte important. Ca urmare vom introduce obligatia persoanelor juridice din sistemul public dar si din sectorul privat care…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca se va introduce obligatia ca firmele de stat si private care au cel putin 50 de salariati sa aiba "in structura de personal un expert in egalitatea de sanse" intre femei si barbati.

- Coalitia condusa de SUA impotriva ISIS a lansat mai multe atacuri aeriene impotriva „fortelor pro-guvernamentale din Siria”, ca raspuns la un „atac neprovocat” asupra cartierului general al Fortelor Democratice Siriene, relateaza Reuters. Peste 100 de luptatori loiali lui Bashar al-Assad au fost ucisi.…

- Una dintre institutiile medievale ale Bisericii a terorizat timp de cateva secole oamenii nevinovati. Inchizitia spaniola, in principal, a fost de vina pentru schingiuirea si uciderea a sute de mii de nevinovati, femei, copii si barbati acuzati de ”iudaism„ sau erezie.

- Doi barbati, unul din Vartescoiu, iar celalalt din Odobesti, vor fi judecati pentru tentativa la omor calificat si distrugere, respectiv tentativa la omor si violare de domiciliu. Barbatul din Vartescoiu a incendiat casa in care dormeau mai multi copii. Cel din Odobesti a batut un localnic in prima…

- Administratia Donald Trump este pregatita sa intervina militar impotriva fortelor guvernamentale siriene daca va fi necesar, pentru a opri folosirea armelor chimice, Washingtonul fiind preocupat ca regimul Bashar al-Assad dezvolta noi metode pentru astfel de atacuri.

- Administratia Donald Trump este pregatita sa intervina militar împotriva fortelor guvernamentale siriene daca va fi necesar, pentru a opri folosirea armelor chimice, Washingtonul fiind preocupat ca regimul Bashar al-Assad dezvolta noi metode pentru astfel de atacuri.

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington.

- Clipe de coșmar pentru doi barbați care au fost incatușați de polițiști! Aceștia au fost batuți cu bestialitate, dupa ce au fost opriți și suspectați ca ar fi niște infractori dați in urmarire generala.

- Un raport realizat de compania de consultanta si audit PricewaterhouseCoopers (PwC), publicat marti, arata ca in stabilirea salariilor la BBC nu se face diferenta intre barbati si femei, dar ca modul in care compania a hotarat sumele cu care isi plateste angajatii in general a fost „departe de a…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii i-a acordat jurnalistului Piers Morgan, la Forumul Economic Mondial de la Davos, un interviu in care a vorbit, intre altele, despre femei si feminism si in care si-a exprimat respectul fata de prim-ministrul britanic Theresa May si a spus ca il place mult pe…

- Pentru cei peste 100 de pasageri care s-au imbarcat marți, 23 ianuarie, pe cursa aeriana București-Malaga, a companiei Blue Air, calatoria s-a dovedit a fi un adevarat coșmar, pe care nu il vor putea uita prea...

- Optsprezece civili, intre care femei si copii, au fost ucisi in ofensiva turca din regiunea Afrin, a transmis luni un purtator de cuvant al aliantei Fortelor Democrate Siriene (SDF). Alti 23 de oameni au fost raniti in conflict, a mai anuntat purtatorul de cuvant, scrie Reuters.Trupele terestre…

- ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea Consiliului de Securitate al ONU va fi dedicata (luni) nu doar situatiei din Afrin, ci si situatiei din Ghouta Orientala si Idlib'', a afirmat Lavrov, acuzand ''partenerii occidentali'' ca agita apele in legatura cu Ghouta…

- "Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de baza aeriana rusa de la Hmeimim si alte trei de baza Flotei ruse de la Tartous', a comunicat Ministerul Apararii, citat de agentiile de presa ruse. Atacurile au avut loc in noaptea de 5 spre 6 ianuarie si au fost organizate in scopuri 'teroriste',…

- Loviturile, efectuate duminica in mai multe zone din sud-estul provinciei Idlib, au costat viata a 11 persoane din aceeasi familie in apropiere de Sinjar, potrivit OSDO.Fortele regimului au cucerit duminica aceasta localitate situata la 14 km de aeroportul militar din Abu al-Duhur, urmatoarea…

- Cel putin 21 de civili, intre care opt copii, au fost ucisi in raiduri aeriene ale regimului si aliatului sau rus in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde puterea continua o ofensiva impotriva jihadistilor, a indicat luni organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Germania se asteapta ca mai mult de 100 de copii ai cetatenilor care au plecat in Irak si Siria pentru a se alatura grupului terorist Statul Islamic (SI) sa revina in tara, relateaza luni dpa. La o intrebare adresata de blocul parlamentar al Verzilor, guvernul a declarat ca are informatii…

- 23 de civili, printre care femei si copii, au murit in urma unor raiduri comise in apropiere de capitala Siriei, Damasc. Informatia a fost confirmata de organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a reiterat miercuri, intr-o vizita in Tunisia, ca in ceea ce-l priveste nu exista vreo solutie posibila in Siria fara plecarea presedintelui Bashar al-Assad de la putere, o problema de care se impiedica incercarile internationale de mediere in acest conflict, relateaza…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit de pace luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in Rusia, informeaza AFP. Rusia si Iran – aliatii cu greutate ai presedintelui Bashar al-Assad – si Turcia, care ii sustine…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit luna viitoarea, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in orasul rus Soci, pentru a gasi o iesire la conflictul care sfasie Siria, informeaza marti AFP. Rusia si Iran - aliatii cu…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in orasul rus Soci, pentru a gasi o iesire la conflictul care sfasie Siria, informeaza marti AFP. Rusia si Iran -…

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- Mircea Radu demisioneaza de la TVR si se va duce la Antena 1. Omul de televiziune a facut anuntul pe Facebook. Citeste si "Da, confirm discuțiile cu Antena 1 pentru un format mare de televiziune in care cred. Seara buna tuturor!", a scris Mircea Radu pe reteaua de socializare. …

- Sefii de la TVR au primit pe masa o decizie-soc! Mircea Radu paraseste emisiunea “Femei de 10, Barbati de 10”, pe care o prezenta, la TVR 2, alaturi de Marina Almasan, si va muta la vechea dragoste, Antena 1.

- Mircea Radu parasește emisiunea “Femei de 10, Barbați de 10”, pe care o prezenta, la TVR 2, alaturi de Marina Almașan, și va debarca la vechea dragoste, Antena 1. Prezentatorul n-a rezistat ofertei pe care a primit-o de la Antena 1, postul TV de care se leaga marele sau succes, emisiunea “Din dragoste”,…

- Se apropie Craciunul și este una dintre cele mai frumoase și sfinte sarbatori de peste an. Craciunul inseamna, pentru mulți dintre noi, impodobirea bradului, inseamna cadouri și mese imbelșugate luate in sanul familiei, inseamna bucuria de a te revedea cu cei dragi. Exista, insa și oameni care nu iși…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP.

- Emmanuel Macron estimeaza ca razboiul din Siria impotriva gruparii Statul Islamic (SI) va fi ”castigat pana la jumatatea-sfarsitul lui februarie”, iar atunci va ”trebui” sa se stea de vorba cu presedintele Bashar al-Assad, relateaza AFP.

- Autoritatile germane din sfera securitatii au identificat cateva zeci de femei si minori ca potentiale amenintari islamiste, existand suspiciunea ca ar putea comite atacuri teroriste pe teritoriul Germaniei, relateaza dpa, informeaza AGERPRES . Dintre cele 720 de persoane inregistrate in prezent in…

- Dintre cele 720 de persoane inregistrate in prezent in Germania ca amenintari islamiste, un mic procentaj, dintr-o singura cifra, sunt femei si copii, au indicat sambata pentru dpa surse de securitate.Seful serviciilor de informatii interne germane BfV Hans-Georg Maassen a avertizat recent…

- Autoritatile germane din sfera securitatii au identificat câteva zeci de femei si minori ca potentiale amenintari islamiste, existând suspiciunea ca ar putea comite atacuri teroriste pe teritoriul Germaniei, relateaza dpa. Dintre cele 720 de persoane înregistrate în…

- Roger Stone, consultant politic american și colaborator al trei președinți ai SUA – Richard Nixon, Ronald Reagan si Donald Trump – a fost cateva zile intr-o vizita privata la București. Fost consilier de campanie al actualului președinte american, Roger Stone a acordat un interviu publicației Adevarul,…

- Vladimir Putin a comuniat ordonarea de retragere parțiala a trupelor ruse din Siria, in timpul unei vizite neanunțate la baza militara rusa din Siria. Putin a fost intalnit de președintele Siriei, Bashar al-Assad.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca aproape intreg teritoriul Siriei a fost eliberat de sub ocuparea miscarilor teroriste, precizand, totodata, ca Moscova va contribui la reconstructia Siriei, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass, citat de Mediafax . Declaratiile presedintelui rus…

- Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul este locuit majoritar de alawiți, comunitate musulmana minoritara din care face parte și președintele Bashar al-Assad. Potrivit guvernatorului provinciei Homs, Talal Barazi, citat de agenția oficiala…

- Senatorul PSD Doina Federovici a declarat astazi, printr-un comunicat de presa, ca ultima decizie a Guvernului Tudose de a completa Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament intre femei și barbați reprezinta un pas inainte in ceea ce privește eliminarea formelor de discriminare…

- "Nici o tara nu a facut mai mult decat Statele Unite si generozitatea noastra va continua", a spus Haley, ai carui parinti au imigrat din India. "Dar deciziile noastre privind politicile de imigrare trebuie intotdeauna sa fie facute doar de americani si doar de americani", a adaugat oficialul…

- A venit sezonul rece și toata lumea a inceput sa umble pe strada cu geci groase, unele dintre ele avand gluga cu blana. Totuși, te-ai intrebat vreodata care este motivul pentru care hainele de iarna au parți pufoase?

- Raidurile aeriene, efectuate in zori, au vizat satul Al-Chafah, pe malul de est al fluviului Eufrat, in provincia Deir Ezzor, unde aviația rusa susține o ofensiva a regimului de la Damasc pentru a prelua controlul in teritorii aflate inca sub controlul jihadiștilor, menționeaza OSDO. 'Combatanții…