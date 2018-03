Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a impune taxe suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu reprezinta "un semn rau pentru relatiile transatlantice" si a cerut demararea unor negocieri comerciale cu SUA.…

- Presedintele american Donald Trump a evocat marti dezacorduri cu secretarul de stat Rex Tillerson pentru a explica demiterea acestuia, mentionand in special dosarul nuclear iranian, in timp ce seful diplomatiei americane a anuntat ca nu a vorbit cu Donald Trump referitor la demiterea sa si nu cunoaste…

- Perspectiva unui summit care sa ii aduca la aceeasi masa pe Donald Trump si Kim Jong-un a fost primita cu scepticism in capitalele occidentale. Presedintele american s-a declarat convins ca poate reusi acolo unde predecesorii sai au esuat, potrivit Les Echos , citat de Rador. Niciun expert nu crede…

- Cristian Boureanu a primit o lovitura dura! Omul de afaceri a pierdut definitiv custodia fiicei sale. Prima lui soție, Irina, a caștigat procesul pentru exercitarea autoritații parintești asupra minorei. Sentința a fost data saptamana trecuta, la Tribunalul București. Boureanu nu mai poate ataca…

- Angela Merkel este gata sa îi declare un razboi economic lui Donald Trump. Cancelarul german le cere Statelor Unite sa renunte la tarifele pentru importurile din UE sau sa se pregateasca pentru un conflict pe care nu îl vor câstiga.

- Avocatii presedintelui american Donald Trump vor ca procurorul special care investigheaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 sa accelereze ancheta in schimbul acceptului liderului de la Casa Alba de a avea o intalnire cu procurorul special Robert Mueller, a informat…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, i-a declarat omologului sau american, Donald Trump, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca apreciaza dorinta Washingtonului de a rezolva problema nord-coreeana pe cale politica, exprimandu-si speranta ca Statele Unite si Coreea de Nord vor incepe dialogul cat…

- Anuntul referitor la o viitoare intrevedere intre liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si presedintele american, Donald Trump, posibil pana la sfarsitul lunii mai, este „un pas in directia buna”, spune ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov.

- Un eventual razboi nuclear dintre SUA și Coreea de Nord ar putea fi rezolvat pe cale pasnica. Președintele american, Donald Trump, a acceptat sa se intalneasca cu omologul sau nord-coreean, Kim Jong Un, pana in luna mai, drept raspuns la invitația Phenianului.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cei mai mulți analiști politici ii pun in carca lui Traian Basescu pacatul de a fi creat statul paralel. Respectiv acel mecanism infernal prin care e siluit votul cetațenilor, puterea reala fiind de fapt confiscata de instituțiile de forța. Au și nu au dreptate. O spun ca…

- Regimul sirian si Rusia poarta "responsabilitatea covârsitoare pentru suferinta umana sfâsietoare" din Ghouta Orientala, au acuzat la unison premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump, a anuntat duminica Biroul

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut ca SUA sa trimita dovezi concrete care sa confirme faptul ca cetateni rusi sunt implicati in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, potrivit unui interviu difuzat de NBC TV, relateaza Reuters. Procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi…

- Numele presedintelui Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru pozitia de viitor presedinte al Consiliului European, pozitie ocupata in prezent de Donald Tusk, fost premier al Poloniei, sutin mai multe surse politice, potrivit HotNews.ro. Conform acestora, nu este clar daca presedintele…

- Statele Unite și Germania cer Rusiei sa inceteze participarea la bombardamentele Goutei de Est din Siria și sa convinga regimul Bashar al Assad sa opreasca operațiunile ofensive impotriva populației civile, se arata in declarația Administratiei Cancelariei germane, in urma unei conversații telefonice…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…

- Gabriel Vizitiu, copilul contorsionist, i-a uimit pe jurații de la ”Romanii au talent” cu numarul sau de contorsionism prin dans. Puștiul de 13 ani din Adjud, care viseaza sa ajunga dansator, a primit patru de ”Da”. Pro TV difuzeaza vineri seara o noua ediție a show-ului ”Romanii au talent”, cel de-al…

- Casa Alba a anuntat luni ca presedintele Donald Trump va asista in 3 martie la dineul anual de la Gridiron Club, dineu ce reuneste jurnalisti si oficiali politici. Acesta va fi primul eveniment de acest gen pentru Donald Trump, critic inversunat al mass-media, informeaza marti AFP, conform agerpres.ro. …

- Lista lui Nasra: 44 de promisiuni nerealizate ale primarului Boc Liderul interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a facut un bilant al promisiunile nerealizate si a proiectelor abandonate ale primarului Emil Boc. În ultimii ani, primarul Emil Boc a promis finalizarea mai multor…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va efectua, in perioada 19-21 februarie 2018, o vizita oficiala la Bruxelles, prilej cu care va avea intrevederi cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Este incredibil cum erau numiti Hillary Clonton si Donald Trump in cel mai rasunator „dosar murdar” al alegerilor prezidentiale: „candidatul unu” si „candidatul doi”. Razboiul dintre republicani si democratii din SUA continua si mai inversunat.

- Florin Tanasescu Deci, domnule consul sau domnule ambasador, puteti sa-i faceti mamei un cadou, acum la batranete, de ziua ei ? In drumul vostru saptamanal (numit și city break), acasa–n Romania, puteti sa luati și urna cu cenușa pe care sta lipita fotografia mea ? Știti cum sunt aștia mai batrani și…

- Klaus Iohannis, primit de președintele CE, Jean Claude Juncker Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a reafirmat, la Bruxelles, angajamentul ferm al României de a contribui la consolidarea proiectului european si atasamentul tarii noastre la principiile si valorile pe care se…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, l-a indemnat pe presedintele ceh Milos Zeman, dupa ce a obtinut un al doilea mandat de presedinte, sa adopte o pozitie de cooperare cu Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Uniunea Europeana va reactiona rapid daca Statele Unite restrictioneaza exporturile europene, avertizeaza Comisia Europeana, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a promis masuri pentru contracararea politicilor comerciale "foarte incorecte" ale Bruxellesului. Presedintele SUA,…

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat, in discursul rostit la Forumul Economic Davos, performantele economice ale Statelor Unite, reiterand ca va pune interesele americane pe primul loc si subliniind ca sustine comertul international, dar in termeni "corecti".

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- In aceasta dimineața, vatmanii și șoferii angajați la RATT și membri in Sindicatul Independent „Armonia” vor fi prezenți in fața Primariei Municipiului Timișoara, iar o delegație a acestora va inainta primarului Nicolae Robu o petiție care descrie situația in care au ajuns acești salariați și o lista…

- Foțele aeriene ale SUA au trimis șase bombardiere B-52, capabile de transport nuclear, și 300 de aviatori in teritoriul Guam, la o zi dupa ce Kim Jong-un, liderul comunist al Coreei de Nord, l-a catalogat pe președintele american, Donald Trump, drept „nebun”.

- "Romania nu are un program de tara care sa aiba in vizor cultura nationala" Academicianul Eugen Simion. Foto: Arhiva. Academicianul Eugen Simion a declarat astazi ca România nu are un program de tara care sa aiba în vizor cultura nationala si a adaugat ca politicienii…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat ca guvernul de dreapta de la Varșovia ar putea incerca sa scoata Polonia din UE, daca nu va mai fi beneficiar net al fondurilor europene.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca 'este timpul pentru o schimbare' in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AGERPRES, citand AFP. "Iranul a esuat la toate…

- Razboiul din estul Ucrainei dureaza de mai bine de trei ani, cu scurte intreruperi si armistitii rupte. Acum, SUA vor sa intervina mai masiv in acest conflict. Administratia presedintelui Donald Trump planifica livrari de arme catre Ucraina, dupa cum transmit agentiile de presa Reuters si dpa, citate…

- Doua rachete au fost lansate din Fasia Gaza spre sudul Israelului, declansand alarma antiaeriana, a informat armata israeliana. Potrivit acesteia, sirenele de alarma au sunat in districtul Ashkelon, in sud, spre care urmau sa se indrepte in mod previzibil rachetele. Televiziunea publica israeliana Kan…

- Actorul Alec Baldwin (59 de ani) l-a interpretat pe Donald Trump intr-o editie speciala a emisiunii „Saturday Night Live“, in care presedintele american transmite un mesaj de Craciun de la Casa Alba, impodobeste un brad „al rusinii“ si afirma ca razboiul cu Craciunul s-a incheiat si va fi inlocuit curand…

- (Adauga declaratii) Liderii tarilor Uniunii Europene au aprobat joi seara, in cursul summitului de la Bruxelles, planul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO), un proiect prin care sunt intensificate activitatile de cooperare militara. Planul de Cooperare Structurata Permanenta…

- "Senatorul McCain este nerabdator sa se intoarca la lucru cat mai repede posibil", potrivit unui comunicat oficial dat publicitații de biroul sau.In varsta de 81 de ani, fostul prizonier de razboi din Vietnam și fost candidat republican la prezidențiale, "primește in prezent un tratament…