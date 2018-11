Stiri pe aceeasi tema

- Donald Tusk, președintele Consiliului European, le-a transmis luni liderilor polonezi "sa revina la normal" in ceea ce privește poziția Poloniei in Uniunea Europeana, menționand ca in caz contrar, ar fi urmatoarea țara dupa Marea Britanie care parasește Blocul comunitar, relateaza Euronews, potrivit…

- S-a incheiat Consiliul European de toamna care a avut pe agenda Brexitul si migratia, securitatea si viitorul Zonei Euro. Uniunea Europeana vrea sa continue dialogul cu Marea Britanie in privinta Brexit intr-un spirit pozitiv, negocierile fiind mult mai aproape de un acord, a declarat presedintele Consiliului…

- Discutiile sefilor de stat si de guvern s-au concentrat pe procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, problematica migratiei, securitatea interna UE si aspecte legate de relatiile externe ale Uniunii, se arata intr-un comunicat al Administratiei prezidentiale.In procesul…

- Donald tusk, presedintele Consiliului European, susține ca 'Vom incerca in octombrie (...) si cred ca sunt sanse sa avem un acord pana la sfarsitul anului', a spus Tusk in marja unei conferinte la Cracovia. La randul sau, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, s-a aratat neobisnuit…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat joi ca Uniunea Europeana doreste sa aiba in viitor, pe cat posibil, relatii mai stranse cu Marea Britanie in ce priveste comertul, securitatea si problemele internationale, dar ca nu va ceda in legatura cu valorile si interese sale fundamentale…

- Uniunea Europeana vrea sa ajunga la un acord de divort cu Marea Britanie si "cei care se gandesc la o iesire fara acord nu sunt constienti de dificultatile pe care un astfel de scenariu le-ar implica", a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in fata Parlamentului European,…

- 'Am convenit astazi cu nu poate exista niciun compromis in privinta pietei unice (europene)', a afirmat cancelarul german, intr-o conferinta de presa la finalul summitului european informal desfasurat miercuri si joi la Salzburg, in Austria. Cancelarul a subliniat ca Marea Britanie nu…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a participat marti, 18 septembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50) in format UE27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…