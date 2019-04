Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a pledat pentru o amanare a Brexitului cu cel mult un an, potrivit unei scrisori adresate celor 27 de state membre ale UE care vor participa miercuri la o reuniune cu premierul britanic Theresa May, relateaza AFP.Theresa May a cerut o amanare…

- Camera Comunelor a aprobat un proiect de lege care o obliga pe premierul Theresa May sa ceara o amanare de lunga durata a Brexitului si exclude posibilitatea unei iesiri din UE fara acord, scrie The Guardian.

- Un grup de 12 parlamentari britanici au anuntat marti ca vor incerca sa obtina adoptarea unei legi care ar forta-o pe premierul Theresa May sa ceara Uniunii Europene o amanare suplimentara a Brexitului, astfel incat sa nu avem un Brexit fara acord pe 12 aprilie, transmite agentia Reuters, potrivit…

- Theresa May le va cere din nou, vineri, parlamentarilor britanici sa voteze acordul pentru Brexit. Va fi vorba, totuși, de un vot diferit fața de precedentele doua, surse spunand ca nu va fi un vot cuprinzator. Anunțul vine in contextul in care miercuri seara membri Camerei au respins toate cele opt…

- Desi liderii europeni au cerut pana la finele acestei saptamani un vot favorabil privind acest acord, in caz contrar ei neacceptand o prelungire a datei efective a Brexitului dincolo de 12 aprilie, premierul Theresa May a insistat ca va cere un nou vot al Camerei Comunelor numai daca va considera…

- Premierul britanic Theresa May va trimite marti sau miercuri presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, o scrisoare ce va contine solicitarea unei amanari a Brexitului, a anuntat marti purtatorul de cuvant al executivului de la Londra, citat de agentia Reuters. Echipa premierului May împreună…

- Parlamentul britanic a acceptat miercuri seara un amendament care mentioneaza angajamentul premierului Theresa May de a organiza in 14 martie un vot in Camera Comunelor cu privire la amanarea iesirii din Uniunea Europeana in cazul in care parlamentul respinge varianta unui Brexit fara acord, transmite…

- Unul dintre autorii planului prin care parlamentul britanic ar prelua de la guvern controlul asupra Brexitului, deputatul conservator Oliver Letwin, a declarat marti ca acest plan ar putea sa nu mai fie supus votului in Camera Comunelor daca membrii executivului confirma promisiunile facute mai devreme…