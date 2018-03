Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si Turcia nu au facut niciun progres concret cu privire la diferendele lor discutate in cadrul unui summit la Varna, in Bulgaria, a declarat luni seara presedintele Consiliului European, Donald Tusk, citat de AFP. "In termeni de solutii concrete, nu am ajuns la niciun…

- Uniunea Europeana si Turcia nu au inregistrat vreun progres ”concret” in legatura cu diferendele dintre ele, pe care le-au abordat in cadrul unui summit la Varna, in Bulgaria, a declarat luni seara presedintele Consiliului European Donald Tusk, scrie AFP.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, luni, ca excluderea Turciei din proiectul de extindere a Uniunii Europene ar fi o greseala grava, adaugand ca Ankara este un pilon esential al securitatii europene, relateaza site-ul agentiei Anadolu. "Ar fi o mare greseala ca UE, care…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a dat asigurari luni ca aderarea la Uniunea Europeana ramane un 'obiectiv strategic' pentru Ankara, inainte de a se deplasa in Bulgaria pentru un summit cu liderii institutiilor europene, informeaza AFP. 'Aderarea deplina ramane obiectivul nostru…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se intalneste luni la Varna, in Bulgaria, cu sefii institutiilor europene intr-o tentativa de revitalizare a unui dialog devenit tot mai dificil intre Ankara si Bruxelles, transmite AFP, conform agerpres.ro. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si cel al Kosovo, Hashim Thaci, au incheiat fara progrese discutiile purtate vineri, cu medierea Uniunii Europene, pentru normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina, transmite dpa.Scopul intalnirii, prima din ultimele sapte luni, a fost impulsionarea…

- Intalnirea pe care oficiali ai Uniunii Europene si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan o vor avea saptamana viitoare in orasul bulgar Varna va fi una a ultimei sanse pentru mentinerea dialogului, a estimat vineri premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia semestriala…

- Liderii tarilor membre ale Uniunii Europene au trimis joi un mesaj de fermitate Turciei, condamnand "actiunile sale ilegale persistente" din Marea Mediterana, cu cateva zile inainte de o intalnire cu Recep Tayyip Erdogan menita sa tempereze relatiile problematice, transmite AFP. O serie de incidente…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat marti, 20 martie 2018, la Bruxelles, la reuniunile Consiliului Afaceri Generale si Consiliului Afaceri Generale Art. 50. Reuniunea ministrilor pentru Afaceri Europene din statele membre a vizat in principal pregatirea reuniunii…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Ankara ii va cere Uniunii Europene intregul ajutor de 6 miliarde de euro promis de catre blocul comunitar pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, in cadrul unei reuniuni ce va avea loc saptamana viitoare, relateaza agentia…

- Saptamana trecuta, Comisia Europeana a afirmat ca a inceput sa pregateasca un al doilea pachet de ajutor de 3 miliarde de euro pentru refugiatii din Turcia. ''Nu va puteti juca cu mandria noastra'', a declarat Erdogan, sustinand ca Ankara a primit doar 850 milioane de euro din primul pachet…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Ankara ii va cere Uniunii Europene intregul ajutor de 6 miliarde de euro promis de catre blocul comunitar pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, in cadrul unei reuniuni ce va avea loc saptamana viitoare, relateaza agentia DPA.…

- Comisia Europeana a dat unda verde miercuri unui al doilea pachet financiar de 3 miliarde de euro pentru a ajuta Turcia sa primeasca refugiati sirieni pe teritoriul sau, asa cum a promis in urma cu doi ani in cadrul controversatului acord migratoriu incheiat cu Ankara, informeaza

- Cipriotii turci avertizeaza ca vor efectua propriile foraje maritime de explorare a zacamintelor de titei si gaze, daca cipriotii greci îsi continua planurile în acest sens, informeaza Reuters. Vineri, Kudret Ozersay, ministru de externe al Republicii Turce a Ciprului de Nord…

- Un seism de magnitudine ML 2.6 a fost inregistrat, aproape de miezul noptii, la ora 23.21, la 12 kilometri adancime, in Marea Neagra. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 43.11 N ; 29.55 E, la 238 km N de stanbul ndash;Turcia pop: 11,175,000 local…

- Turcia a emis o a doua cerere de extradare a liderului kurd sirian Saleh Muslim, solicitand detentia sa temporara si extradarea din Germania, a anuntat luni mass-media de stat din Turcia, dupa ce un tribunal ceh l-a eliberat saptamana trecuta, relateaza Reuters. Muslim, care a condus anterior PYD,…

- Tribunalul Municipal Praga l-a eliberat marti pe liderul kurd sirian Saleh Muslim, care continua sa faca obiectul unei cereri de extradare turce, iar Ankara a denuntat imediat aceasta decizie a justitiei cehe, scrie AFP. ”Judecatorul a decis sa-l elibereze pe domnul Saleh Muslim. Totodata, domnul…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat Turcia sa renunte la intimidarile militare exercitate în Marea Mediterana si Marea Egee asupra Ciprului si a Greciei, dupa ce nave militare turcesti au blocat operatiuni de foraj si exploatare a gazelor naturale, relateaza Bloomberg.…

- Viktor Orban a fost prezent la Bruxelles pentru reuniunea sefilor de stat sau de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, organizata de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk."Am cheltuit peste un miliard de euro pentru protectia frontierelor. Nu ne protejam…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Premierul s-a intalnit, deja, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu presedintele Parlamentului…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Totodata, prim-ministrul Viorica Dancila va discuta si cu comisarul…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va efectua, in perioada 19-21 februarie 2018, o vizita oficiala la Bruxelles, prilej cu care va avea intrevederi cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk, Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Premierul Viorica Dancila va avea, saptamana viitoare, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa. ”Saptamana viitoare,…

- Naufragiul a avut loc in zori langa Edirne (nord-vestul Turciei), in timp ce un grup de persoane neidentificate incercau sa ajunga in Grecia traversand fluviul de frontiera Evros (denumit Meric in turca si Marita in bulgara), precizeaza Dogan.Potrivit agentiei de presa turce, cel putin…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk l-a invitat pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan la un summit al Uniunii Europene care va avea loc in Bulgaria in luna martie, informeaza Politico. Preben Aamann, purtatorul de cuvant al lui Tusk, a spus intr-o postare pe Twitter ca la summit…

- "Ne asteptam ca urmatorul guvern german sa ia masuri, realizand ce aliat important este Turcia, cat de critic este rolul central pe care il are tara in regiune", a afirmat Kalin la Ankara, in timp ce principalele partide germane, conservatori si social-democrati, au ajuns la un acord de principiu…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP.Cu aceasta ocazie, presedintele…

- Eurodeputatul Siegfried Muresan considera ca scrisoarea presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, catre prim-ministrul Viorica Dancila transmite neincrederea totala a Uniunii Europene in Guvernul de la Bucuresti, in contextul in care premierului roman i se atrage atentia ca are o „responsabilitate…

- Presedintele Klaus Iohannis merge astazi la Bruxelles, unde se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Vor fi abordate subiecte legate de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene din primul semestru…

- Bruxelles, 29 ian /Agerpres/ - Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a cerut luni presedintelui ceh, Milos Zeman, sa continue sa coopereze cu Uniunea Europeana in urma realegerii sale dupa o campanie electorala marcata de critici la adresa blocului comunitar, transmite Reuters. …

- La ora actuala, la Bruxelles se discuta despre o crestere a bugetului UE incepand cu 2020. Comisia Europeana a inceput deja discutiile despre cum va arata acest buget. Se estimeaza in general ca aceasta va fi cea mai importanta batalie politica a anului 2018. Discutiile formale vor incepe la summit-ul…

- Programul vizitei Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, la Bruxelles - miercuri, 31 ianuarie a.c.:13:00 Intalnire cu Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker(ora Romaniei)Sediul Comisiei Europene14:00 Intalnire de lucru cu membrii Colegiului Comisiei Europene(ora Romaniei)15:30…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, anunta Administratia Prezidentiala. Vizita sefului statului la Bruxelles are loc in urma invitatiei care i-a…

- Presedintele României, Klaus Iohannis, se va întâlni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu Presedintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, domnul Donald Tusk.

- Fortele kurde din nordul Siriei vor "curata" zona de "flagelul" turc, a declarat Sipan Hemo, liderul militiei kurde Unitatile de Protectie Populara (YPG), dupa ce liderul de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat ca va lansa o operatiune militara impotriva kurzilor sirieni, informeaza postul France…

- La Sofia va avea loc, astazi, o ceremonie oficiala pentru a marca debutul celor sase luni in care Bulgaria detine presedintia Uniunii Europene. Cu aceasta ocazie, Palatul Culturii, mostenit din perioada sovietica, a primit o noua infatisare, pentru a-i intampina pe comisari, pe presedintele Parlamentului…

- Turcia a acuzat marti regimul sirian ca ii are drept tinta pe rebelii 'moderati' sub pretextul unei ofensive impotriva jihadistilor, apreciind ca o astfel de evolutie risca sa 'saboteze' procesul de negocieri destinat sa puna capat conflictului in Siria, relateaza AFP. …

- Jurnalistul, care lucreaza pentru publicatia "Trimis special" a postului de televiziune France 2, l-a intrebat pe Recep Tayyip Erdogan cu privire la interceptarea din ianuarie 2014, dezvaluita in mai 2015, a unor camioane apartinand Serviciilor Secrete Turce (MIT) si care se presupune ca transportau…

- Federica Mogherini, Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana va ramâne puternica si dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, în pofida faptului ca multi se asteptau ca Brexit sa fie începutul sfârsitului…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre tara sa si Occident depind de atitutinea UE si a SUA, adaugand ca s-a incheiat perioada in care Blocul comunitar putea dicta dinamica relatiilor cu Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Bulgaria si-a inceput mandatul la sefia Uniunii Europene prin respingerea legii anticoruptie, pe care o cereau insistent oficialii de la Bruxelles. Presedintele Bulgariei si-a folosit dreptul de veto pentru a refuza legea anticoruptie, pe care o considera prea slaba si, mai mult, este de parere ca pune…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza France…

