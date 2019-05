Presedintele Consiliului European s-a adresat din nou romanilor in limba noastra, de aceasta data la incheierea Summitului informal de la Sibiu. Dupa ce in prima faza a aratat lumii manusile primite de la fostul portar Helmuth Duckhadam, pe care l-a intalnit in cursul zilei precedente, pe finalul discursului in care a facut referire la discutiile […] Donald Tusk, mesaj in romana: Pur si simpu m-am indragostit de Sibiu. Toata Europa s-a indragostit de dumneavoastra is a post from: Ziarul National