Donald Tusk, mesaj in limba romana: Ati organizat un summit exceptional. Toata Europa s-a indragostit de dumneavoastra

Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avut numai cuvinte de lauda la adresa presedintelui Klaus Iohannis si a Romaniei, la finalul Summit-ului de la Sibiu.



La incheierea declaratiei de presa sustinuta alaturi de seful statului si de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Tusk a dorit sa vorbeasca in limba romana.



El i-a multumit in limba romana presedintelui Klaus Iohannis pentru organizarea Summit-ului de la Sibiu si i-a transmis ca "toata Europa s-a indragostit de dumneavoastra".



"Permiteti-mi sa inchei in limba romana. As dori sa-i multumesc…