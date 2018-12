Donald Tusk: Marea Britanie sa aleaga intre un Brexit fara un acord cu UE si abandonarea Brexitului

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va trebui sa aleaga intre un Brexit fara un acord cu UE si abandonarea Brexitului in eventualitatea in care Camera Comunelor va respinge acordul privind termenii iesirii Marii Britanii din UE incheiat intre Londra si Bruxelles, a declarat vineri presedintele

- El a spus ca drepturile romanilor sunt protejate prin aceasta forma de acord, iar aceștia vor putea sa munceasca și sa studieze in continuare in Marea Britenie, sa beneficieze de pensii și de asigurari de sanatate. "Consiliul, in formatul UE 27, a agreat proiectul de retragere și a aprobat declarația…

- 'Aceasta prelungire a perioadei de tranzitie va avea loc probabil, este o idee buna', a declarat seful executivului european. 'Nu este cea mai buna idee (...) dar cred ca ne ofera spatiu pentru a pregati viitoarea relatie in cel mai bun mod posibil', a mai spus el. Daca cele doua parti ajung…

- Aceste declaratii intervin cu o saptamana inainte ca liderii europeni sa se reuneasca la Bruxelles pentru ceea ce ar putea fi ultima sansa de a se ajunge la un acord privind conditiile separarii dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana. 'Exista progrese', a apreciat Angela Merkel in cursul unei…

- Donald tusk, presedintele Consiliului European, susține ca 'Vom incerca in octombrie (...) si cred ca sunt sanse sa avem un acord pana la sfarsitul anului', a spus Tusk in marja unei conferinte la Cracovia. La randul sau, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, s-a aratat neobisnuit…