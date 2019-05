Donald Tusk, la Sibiu. Ce l-a impresionat

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu, a facut, joi, de Ziua Europei, un apel ca disputele interne sa fie lasate pentru o zi in plan secundar, in asa fel incat Summitul de la Sibiu sa fie pentru Romania o reusita. El a transmis mesajul prin intermediul Facebook, printr-un clip…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a transmis, joi, cu ocazia Zilei Europei, un mesaj in care spune ca 9 Mai are o insemnatate aparte pentru romani, si pe care il incheie cu sintagma "Ne vedem la Iasi", aluzie la mitingul PSD care se va defasura, in acelasi timp cu Summit-ul informal al sefilor de stat…

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene se reunesc, joi, intr-un summit informal la Sibiu pentru a discuta despre viitorul UE. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că reuniunea de la Sibiu arată că "românii contează în Europa". "Summitul…

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene se reunesc, joi, intr-un summit informal la Sibiu pentru a discuta despre viitorul UE. Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca reuniunea de la Sibiu arata ca "romanii conteaza in Europa". "Summitul este extrem de important nu numai pentru Europa,…

- Șefii de stat și de guvern din UE au primit din partea președintelui Consiliului European, Donald Tusk, invitația de a participa la reuniunea informala, cunoscuta și sub numele de Summit-ul de la Sibiu. Tusk le-a cerut liderilor europeni sa transmita un mesaj de unitate și incredere, prin adoptarea…

- La reuniunea organizata de Romania, stat care deține in prezent Președinția Consiliului Uniunii Europene, vor mai participa Președintele Consiliului European, domnul Donald Tusk, și Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker. De asemenea, Președintele Parlamentului European, domnul…

