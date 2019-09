Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu al Consiliului European, Donald Tusk, s-a folosit joi de ultimul sau discurs in aceasta functie adresat Adunarii Generale a Natiunilor Unite pentru a lansa un apel plin de pasiune pentru multilateralism, relateaza DPA. "Stiu ca un cuvant precum globalismul nu…

- 'As saluta natural orice discutii intre SUA si Iran', a afirmat Merkel intr-o intalnire cu presa in cadrul Adunarii Generale a Natiunilor Unite la New York. 'Dar aceasta cu siguranta nu va functiona cu (preconditia) retragerii tuturor sanctiunilor', a adaugat ea. 'Cred ca nu este realist', a adaugat…

- Președintele iranian Hassan Rouhani va prezenta un plan pentru securitate și cooperare in Golful Persic in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, care va avea loc saptamana aceasta la New York, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Arabia Saudita și Statele Unite au acuzat Iranul…

- Presedintele in exercitiu al Consiliului European, Donald Tusk, a cerut marti liderilor europeni sa stabileasca o data pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana a Macedoniei de Nord, informeaza EFE, potrivit Agerpres.''Acum este randul vostru sa faceti ce trebuie facut,…

- Presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a revenit marti la birou dupa ce a suferit o colecistectomie (interventia chirurgicala de extirpare a vezicii biliare), transmite dpa. Una dintre primele lucruri facute marti de Juncker dupa revenirea la lucru a fost o convorbire…

- Summitul G7 care incepe sambata la Biarritz, in sud-vestul Frantei, va fi 'un test dificil de unitate si solidaritate', la un dupa ce liderii celor mai bogate state au gasit cu greu un limbaj comun, a apreciat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, transmit Reuters si AFP. …

- Summitul UE care se desfasoara duminica la Bruxelles a fost suspendat de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat pe Twitter purtatorul de cuvant al Consiliului, Preben Aamann.Vezi și: Victor Ponta: I-am prezentat lui Tariceanu planul pentru candidat PSD - ALDE - Pro…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat duminica ca trei dintre ocupantii functiilor de varf ale Uniunii Europene ar urma sa fie decisi la summitul UE de duminica seara, in timp ce decizia privind viitorul sef al Bancii Centrale Europene (BCE) va fi probabil luata la o data ulterioara, relateaza…