- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a atacat miercuri partizanii Brexitului care, potrivit acestuia, nu au luat în calcul consecințele acestui divorț și s-a întrebat cum arata "locul special în infern" rezervat acestora, scrie AFP."Ma întreb…

- Premierul britanic Theresa May va efectua joi o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anuntat marti un purtator de cuvant al executivului comunitar, transmite dpa. May a declarat in weekend ca va reveni la Bruxelles pentru a incerca…

- Premierul britanic Theresa May le-a cerut deputatilor conservatori sa voteze marti o propunere de amendament care cere inlocuirea asa-numitului "backstop" nord-irlandez din acordul de Brexit cu "aranjamente alternative", a declarat luni o sursa din biroul ei, relateaza Reuters. Parlamentarii vor dezbate…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca va lupta "cu toate puterile" sale impotriva votului de neincredere declansat de parlamentari din cadrul Partidului sau Conservator, informeaza miercuri agentiile de presa internationale. "Ma voi bate impotriva acestui vot cu toate puterile…

- Premierul britanic Theresa May a sosit sambata dupa-amiaza la Bruxelles, unde a fost primita de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in ajunul unui summit european extraordinar pentru parafarea acordului privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar si a declaratiei…

- Lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Arlene Foster, a declarat vineri ca premierul britanic Theresa May ar trebui sa-i ceara Uniunii Europene un acord mai bun de 'divort' privind Brexit-ul, noteaza Reuters, informeaza News.ro.Foster, al carei partid sustine guvernul May…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca urmeaza sa revina sambata la Bruxelles pentru discutii suplimentare cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, pe tema "finalizarii" acordului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza agentia Dpa.

- Un acord intre Londra si Uniunea Europeana cu privire la retragerea Regatului Unit din blocul comunitar este 'mai probabil decat improbabil' in cateva saptamani, a afirmat vineri premierul Irlandei, Leo Varadkar, transmite Reuters. ''Cred ca este mai probabil decat improbabil…