- Premierul Viorica Dancila a declarat, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. 'Am vorbit despre presedintia romana…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina. "Am avut puncte diferite de vedere in problema gazoductului…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a estimat miercuri ca exista 'o sansa buna' de reconciliere intre Polonia si Uniunea Europeana, in contextul in care executivul comunitar a activat contra Varsoviei, in luna decembrie, articolul 7 al Tratatului de la Lisabona, transmite Reuters.…

- Inspectia Judiciara a luat act de informatiile aparute in spatiul public cu privire la afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga si ale fostului deputat Vlad Cosma, urmand sa decida daca se impun verificari in aceste cazuri, a precizat, luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IJ, Alin…

- Ministrul Educatiei din Israel, Naftali Bennett, a declarat luni ca este „onorat” ca Polonia a anulat vizita sa la Varsovia de saptamana aceasta din cauza faptului ca a continuat sa critice proiectul de lege care interzice asocierea Poloniei cu Holocaustul, noteaza Reuters.Bennett declarase…

- Scrisoarea trimisa de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, prim-ministrului Viorica Dancila, dincolo de felicitarile protocolare, transmite un mesaj deosebit de ingrijorator pentru toti cetatenii romani: neincrederea totala a Uniunii Europene in Guvernul Romaniei. Donald Tusk ii atrage atentia…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, in cadrul conferinței comune cu președintele Klaus Iohannis, ca in acest moment sistemul judiciar din Romania funcționeaza, dar ca CE nu va accepta pași inapoi in ceea ce privește statul de drept. ”Daca legile justiției…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, i-a trimis Vioricai Dancila o scrisoare in care o felicita pentru numirea in functia de premier si spune ca normele statului de drept si progresele ireversibile in combaterea coruptiei, in conformitate cu asteptarile mari ale societatii romanesti, raman…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a dat asigurari marti purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat ca blocul comunitar este "in continuare deschis" fata de o eventuala razgandire a Londrei in privinta Brexit-ului,…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a reactionat si el, sambata, printr-un mesaj pe Facebook in care spune ca PSD trebuie sa ia decizii si sa dezbata soarta Guvernului "cu deplina responsabilitate, in cadrul Comitetului Executiv National, nu in spatiul public.

- Premierul bulgar Boiko Borisov, al carui stat detine presedintia Consiliului Uniunii Europene semestrul acesta, l-a indemnat, joi, pe presedintele Consiliului European, Donald Tusk, sa nu intervina in politica interna a Poloniei, informeaza site-ul Politico.eu.

- Donald Tusk, fost premier centrist al Poloniei si principalul rival al partidului Lege si Justitie (PiS), al lui Jaroslaw Kaczynski, aflat la putere, a facut declaratiile respective in timp ce tara sa este implicata intr-o serie de conflicte cu UE.

- Presedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, a estimat ca, în Polonia, conservatorii nationalisti aflati la putere ar putea sa încerce sa scoata tara din Uniunea Europeana odata ce Varsovia va deveni contributor net la bugetul european, potrivit unui interviu publicat miercuri…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Ungaria si Polonia resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau polonez Mateusz Morawiecki, transmite Agerpres. „Politica Uniunii Europene…

- Polonia are un aliat in UE, dupa ce Comisia Europeana a activat Articolul 7 impotriva Varșoviei, ca urmare a temerilor privind statul de drept. Budapesta a anunțat ca se opune adoptarii de sanctiuni contra Varsoviei, relateaza Reuters. Premierul ungar Viktor Orban a avertizat vineri ca o Polonie puternica…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a promulgat miercuri doua legi controversate prin care se sporeste controlul puterii executive asupra sistemului judiciar, sfidand practic decizia luata cu cateva ore inainte de Comisia Europeana de a lansa procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii…

- Polonia este considerata in prezent drept o forta a dezintegrarii pentru Uniunea Europeana si, prin urmare, este important sa se puna capat distrugerii reputatiei Varsoviei, a declarat miercuri presedintele Consiliului European Donald Tusk, dupa decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare…

- Comisia Europeana, organismul executiv al UE, a activat Articolul 7, o procedura fara precedent impotriva Guvernului polonez, care a ramas surd la cererile acesteia vizand modificarea reformelor ei judiciare controversate, conform AFP. CE a acordat un avertisment Executivului din Polonia, și a cerut…

- Liderii Uniunii Europene au acordat, vineri, mandatul pentru urmatoarea faza a negocierilor privind Brexit cu Marea Britanie, pentru a pregati discutiile privind relatiile viitoare, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de

- Sanctiunile economice impotriva Rusiei, pentru implicarea in conflictul ucrainean vor fi prelungite inca sase luni, potrivit declaratiilor date de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza Reuters.

- (Adauga declaratii) Liderii tarilor Uniunii Europene au aprobat joi seara, in cursul summitului de la Bruxelles, planul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO), un proiect prin care sunt intensificate activitatile de cooperare militara. Planul de Cooperare Structurata Permanenta…

- Urmatoarea faza a discutiilor pentru Brexit va reprezenta adevaratul test al unitatii Uniunii Europene, iar succesul poate veni numai daca cele 27 de state membre vor colabora, a declarat joi presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza site-ul agentiei Reuters. Donald Tusk, presedintele…

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile UE, in contextul in care state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea Britanie. Liderii Uniunii Europene probabil vor aproba, cu ocazia summit-ului Consiliului European, trecerea negocierilor cu…

- Noul guvern polonez, condus de prim-ministrul Mateusz Morawjecki, a castigat votul de incredere in Parlament chiar inainte de miezul noptii, marti, 12 decembrie, noteaza Reuters, potrivit news.ro.Morawjecki, in varsta de 49 de ani, a fost numit prim-ministru saptamana trecuta in cadrul unei…

- Mateusz Morawiecki a fost investit luni in functia de prim-ministru al Poloniei, inlocuind-o pe Beata Szydlo, care a devenit vicepremier, transmite Reuters. Partidul Lege si Justitie (PiS, conservator), de guvernamant, a luat decizia inlocuirii dnei Szydlo saptamana trecuta, in incercarea de a imbunatati…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- Agentia de evaluare financiara Standard & Poor's a imbunatatit, vineri, ratingul de tara al Bulgariei de la "BB plus" pana la "BBB minus", ca urmare a imbunatatirii indicatorilor externi, cresterii exporturilor si a economiilor populatiei. S&P a subliniat ca in cazul Bulgariei, managementul…

- Cheia sperantei britanice de a trece la negocierile privind relatiile comerciale cu Uniunea Europeana dupa Brexit se afla la Dublin, a declarat vineri presedintele Consiliului European, in timp ce Irlanda solicita solutii „credibile” de la Londra privind frontiera irlandeza, relateaza site-ul agentiei…