- Evocand primirea de migranti in Europa, Putin a apreciat, intr-un interviu publicat vineri in Financial Times, ca "ideea liberala s-a invechit". "Ideea liberala presupune ca nu trebuie facut nimic. Migrantii pot ucide, jefui si viola fara consecinte pentru ca drepturile lor ca migranti trebuie protejate.…

- Financial Times: Interviu cu Vladimir Putin: ”Ideologia liberala a devenit învechita” ● Les Echos: Falsa idee buna de a salva planeta: dieta vegana 100%● El Mundo: Portugalia, tara din Europa care lupta cel mai putin contra coruptiei.● Le Point: Ciudatul hobby al lui Boris Johnson…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, este printre favoriții cursei pentru funcția de președinte al Consiliului European. Cel puțin așa susține publicația Financial Times, care anunța ca, din toamna, instituția va avea un nou șef, dupa ce va expira mandatul lui Donald Tusk.

- Grupul american de telefonie si media AT&T a discutat la nivel intern posibilitatea vanzarii diviziei europene a retelei HBO, cea care produce popularul serial Game of Thrones. Grupul de telefonie încearcă, astfel, să reduce povara datoriei de aproximativ 170 de miliarde dolari,…