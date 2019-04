Donald Tusk crede încă în "visul" rămânerii Regatului Unit în Uniunea Europeană In cadrul unei dezbateri in plenul Parlamentului European consacrate summitului extraordinar al UE pentru Brexit, desfasurat in 10 aprilie, Tusk a tinut sa-i raspunda liderului unei tari membre care avertizase ''visatorii'' sa nu se gandeasca la faptul ca ''Brexitul poate fi revocat''.



''In acest moment mai degraba dificil din istoria noastra, avem nevoie de visatori si de vise. Nu putem sa abandonam in fata fatalismului. Cel putin eu nu voi renunta la visul despre o Europa unita si mai buna'', a spus fostul premier polonez. La reuniunea respectiva s-a ajuns la un compromis,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

