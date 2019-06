"Astazi sunteti un pic abatuti, dar o saptamana ajunge", a spus Tusk facand aluzie la infrangerea opozitiei in alegerile europarlamentare din 26 mai in fata conservatorilor din partidul Dreptate si Justitie (PiS). "Incruntatii nu castiga niciodata nimic", a adaugat el.



Presedintele Consiliului European s-a adresat mai multor zeci de mii de persoane adunate marti intr-o piata insorita din Gdansk cu ocazia celebrarii a 30 de ani de la alegerile legislative care au grabit caderea comunismului in Europa de Est.



"Nu sunteti doar anti-PiS s-a adresat Tusk multimii adunate, "nu…