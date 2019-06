Presedintele Consiliului European Donald Tusk a chemat marti, la Gdansk, opozitia poloneza sa nu isi limiteze actiunea la combaterea conservatorilor aflati la putere, ci sa propuna cetatenilor un program pozitiv in vederea alegerilor legislative ce vor fi organizate in luna octombrie, transmite AFP.



"Astazi sunteti un pic abatuti, dar o saptamana ajunge", a spus Tusk facand aluzie la infrangerea opozitiei in alegerile europarlamentare din 26 mai in fata conservatorilor din partidul Dreptate si Justitie (PiS). "Incruntatii nu castiga niciodata nimic", a adaugat el.



Presedintele…