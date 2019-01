Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii britanici au votat marti impotriva unei propuneri care viza sa asigure legislativului mai mult control asupra Brexitului deschizand calea pentru ca acesta sa poata lua in considerare alternative la acordul Theresei May cu Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Respingerea amendamentului…

- Uniunea Europeana are un mesaj pentru premierul britanic Theresa May in contextul in care ea incearca sa ajunga la o cale de iesire din impasul Brexitului: planul de rezerva pentru frontiera irlandeza poate fi ajustat dar va trebui inclus in orice acord de divort, relateaza luni Reuters intr-o ampla…

- Parlamentul este pe punctul de a-i minți pe cei care l-au ales in urma cu doi ani. Este pe punctul de a pretinde ca exista o cale mai buna de a parasi UE decat cea schițata de acordul premierului Theresa May. Daca va respinge prin vot acordul lui May, atunci va minți, potrivit The Guardian, citat de…

- Theresa May a avertizat ca parlamentarii britanici ar putea opri Brexitul, in speranța ca o sa-i faca pe aceștia sa voteze pentru planul ei de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Aflata la o intalnire electorala la o fabrica din Stoke, cu doar o zi inainte de votul din Parlamentul Marii Britanii…

- Cei din Downing Street (resedinta oficiala a premierilor britanici, n. red.) au declarat ca, in cazul in care acordul Theresei May este respins, orice discutie pe tema planului B in privinta Brexitului nu va dura decat 90 de minte si va fi aprobat doar un singur amendament, potrivit The Guardian , citat…

- Liderii UE au dat o lovitura devastatoare speranțelor Theresei May de a salva acordul pentru Brexit, titreaza The Guardian. Comisia Europeana isi va intensifica pregatirile pentru cazul in care nu va exista un acord cu Marea Britanie privind iesirea sa din UE, a declaratJean-Claude Juncker, scrie…

- Comisia Europeana isi va intensifica pregatirile pentru cazul in care nu va exista un acord cu Marea Britanie privind iesirea sa din UE, a declarat joi presedintele sau Jean-Claude Juncker la finalul unui summit european consacrat Brexitului, relateaza AFP. 'Prietenii nostri britanici trebuie sa…

- Deputatii britanici vor supune la vot acordul de Brexit incheiat de guvernul Theresei May cu Uniunea Europeana inainte de 21 ianuarie 2019, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului britanic, a doua zi dupa amanarea acestui vot, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Purtatorul…