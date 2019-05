Stiri pe aceeasi tema

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene se reunesc, joi, intr-un summit informal la Sibiu pentru a discuta despre viitorul UE. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că reuniunea de la Sibiu arată că "românii contează în Europa". "Summitul…

- Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana are loc, joi, la Sibiu, fiind prezenti reprezentanti ai tuturor statelor membre. Summitul este gazduit de presedintele Klaus Iohannis, iar reuniunea va fi condusa de presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Liderii UE…

- Presedintele Klaus Iohannis si cancelarul german Angela Merkel vor avea, joi, la Sibiu, o intalnire cu reprezentanti ai Forumului Democrat al Germanilor din Romania.Intalnirea va avea loc dupa Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, conform Agerpres. Citește…

- Liderii europeni sunt dispusi sa acorde Regatului Unit doua optiuni pentru amanarea Brexit-ului dincolo de data prevazuta initial, 29 martie, a infromat joi seara presedintia Frantei, transmite AFP. Dacă deputaţii britanici aprobă săptămâna viitoare acordul de divorţ…

- Theresa May, a acceptat cele doua 'scenarii' privind amanarea Brexit-ului oferite de Uniunea Europeana, a anuntat joi seara presedintele Consiliului European, Donald Tusk, transmite AFP. 'M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a fi sigur ca Regatul Unit accepta…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania se opune cu tarie tuturor formelor de terorism si de extremism violent, iar cooperarea dintre UE si Liga Statelor Arabe este vitala pentru combaterea acestui fenomen. Președintele Romaniei participa la Reuniunea UE-Liga Statelor Arabe, prezidata de presedintele…

- In cadrul unui interviu acordat unui ziar belgian, eurodeputatul PSD Doru Frunzulica, la intrebarea privind reprezentarea Romaniei la Consiliul European a raspuns urmatoarele (in traducere): Ințeleg de ce ma intrebați acest lucru, ținand cont de faptul ca, in aceasta perioada Romania deține președinția…