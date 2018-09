Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat ca "ramane convins ca un compromis bun pentru toti privind iesirea Marii Britanii este in continuare posibil", potrivit unui comunicat dat publicitatii vineri seara, citat de AFP. Donald Tusk, care reprezinta statele membre ale…

- Premierul conservator britanic, Theresa May, amenintata cu o fronda in cadrul propriului partid legata de Brexit, a avertizat ca alternativa la acordul ei cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul este niciun acord, relateaza luni Reuters preluata de Agerpres. Marea Britanie urmeaza sa paraseasca…

- Euroscepticii din Partidul Conservator britanic, formatiunea politica a premierului Theresa May, nu au reusit sa publice un plan alternativ privind viitoarele relatii ale Regatului Unit cu Uniunea Europeana, a relatat marti cotidianul The Financial Times (FT), citat de Reuters. Marea Britanie urmeaza…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a declarat miercuri in fata Parlamentului de la Londra ''ca nu este prea tarziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile dupa demisia sa din guvern in urma dezacordului fata de strategia premierului Theresa May, relateaza AFP, preluata…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca presedintele american Donald Trump a indemnat-o anterior sa dea in judecata Uniunea Europeana ca parte a strategiei privind Brexit-ul, dezvaluind un sfat despre care liderul de la Casa Alba a spus in aceasta saptamana ca a fost ignorat de sefa guvernului…

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Documentul, care are 98 de pagini,…

- Viitoarea relatie intre Uniunea Europeana si Marea Britanie are nevoie de claritate in 'fiecare aspect' al sau, a subliniat premierul olandez Mark Rutte, dupa intalnirea avuta marti, la Haga, cu omologul sau britanic Theresa May, transmite Reuters. Intalnirea intre Mark Rutte si…