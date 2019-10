Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a comunicat luni ca Regatul Unit trebuie sa propuna "o solutie aplicabila acum" pentru frontiera irlandeza, inaintea summitului Uniunii Europene de saptamana viitoare, nu aranjamente "netestate si revocabile", transmite Reuters. Mina Andreeva, purtatoare de cuvant a Comisiei,…

- Mesajul lui Tusk pentru premierul britanic, cu care a discutat telefonic joi, a fost acela ca 'ramanem deschisi, dar deocamdata nu suntem convinsi'. Aceasta a fost prima reactie a presedintelui Consiliului European la planul lui Boris Johnson prezentat miercuri Bruxelles-ului in tentativa de gasire…

- Johnson s-a intalnit miercuri cu cancelarul german Angela Merkel si urma sa aiba intrevederi cu presedintele francez Emmanuel Macron, joi, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, duminica, cu ocazia summitului G7 de la Biarritz. "Vrem detalii", a insistat sursa agentiei Reuters,…

- Scrisoarea trimisa marti de premierul britanic Boris Johnson presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, "declara ca Regatul Unit ramane legat de indatorirea de a coopera sincer si nu va bloca desfasurarea procedurilor UE in aceasta perioada", a declarat presei o purtatoare de cuvant a Comisiei."In…

- Noul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri - dupa ceremonia de ramas bun organizata joi seara de Bundeswehr (Ministerul Apararii german), la conducerea caruia s-a aflat pana recent - ca acum se va bate "cu toata puterea" pentru Europa, informeaza dpa. "Acum ma voi…

- Comisia Europeana este dispusa sa discute cu premierul britanic Boris Johnson pentru a evita ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, lucru care ar putea avea consecințe economice, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Mina Andreeva, site-ul agenției Reuters…

- Fostul ministru de externe Boris Johnson, care are cele mai mari sanse de a deveni saptamana viitoare succesorul actualului premier, Theresa May, a declarat ca Regatul Unit trebuie sa se retraga din UE pe 31 octombrie, chiar in lipsa unui acord. El a refuzat sa excluda suspendarea Parlamentului sau…