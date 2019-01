Stiri pe aceeasi tema

- Votul din Parlamentul britanic privind acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana ar urma sa aiba loc marti seara in jurul orei 20:00 GMT (22.00 ora Romaniei), iar rezultatul votului va fi facut public dupa aproximativ 15 minute, relateaza Reuters.…

- Votul din Parlamentul britanic privind acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana ar urma sa aiba loc marti seara in jurul orei 20:00 GMT (22.00 ora Romaniei), iar rezultatul votului va fi facut public dupa aproximativ 15 minute, relateaza Reuters…

- Uniunea Europeana este "gata sa examineze" daca Marii Britanii ii mai pot fi oferite garantii suplimentare in legatura cu problema frontierei irlandeze si acordul de Brexit, se arata intr-un proiect de document al Bruxellesului la care Reuters a avut acces inaintea reuniunii de joi a Consiliului…

- Ministrul britanic adjunct pentru Stiinta si Universitati, Sam Gyimah, a demisionat vineri, fiind al saselea membru al cabinetului Theresei May care demisioneaza in semn de protest fata de intelegerea privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a cerut, duminica, parlamentului britanic sa aprobe acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, precizand ca este unicul si cel mai bun acord posibil, relateaza Reuters.“Acesta este cel mai bun acord posibil. Ii invit…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (fara Londra) au aprobat duminica acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului European, Donald Tusk.

- Guvernul britanic a aprobat, miercuri, dupa o sedinta maraton, acordul pentru Brexit, de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avut joi o reactie pesimista in legatura cu acordul cu Brexit, iar...