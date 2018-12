Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a transmis marti ca nu va accepta noi negocieri cu Marea Britanie pe tema Acordului Brexit, in contextul in care premierul britanic Theresa May a solicitat acest lucru, afirma surse politice de la Berlin citate de publicatia Die Zeit.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, se va intalni miercuri dupa-amiaza, la ora Bruxellesului 17:00 (ora Romaniei, 18:00), cu premierul britanic Theresa May, pentru discutii privind acordul de Brexit, informeaza agentia Reuters.

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a declarat ca va reveni sambata la Bruxelles pentru noi discutii cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce la intalnirea de miercuri dintre cei doi nu s-a reusit ajungerea la un acord asupra relatiilor viitoare dintre Marea Britanie…

- 'Aceasta prelungire a perioadei de tranzitie va avea loc probabil, este o idee buna', a declarat seful executivului european. 'Nu este cea mai buna idee (...) dar cred ca ne ofera spatiu pentru a pregati viitoarea relatie in cel mai bun mod posibil', a mai spus el. Daca cele doua parti ajung…

- Cu cinci luni inainte de Brexit, șansele unui acord UE-UK pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeanǎ sunt minime. Liderii europeni s-au reunit la masa negocierilor pentru o ultimǎ incercare de a gǎsi un acord cu Londra. Tensiuni, promisiuni nerespectate, promisiuni pentru noi discutii pentru…

- Liderii statelor UE vor avea in seara de 17 octombrie o cina de lucru la Bruxelles, la care vor discuta despre un posibil acord cu Marea Britanie privind Brexitul, transmite miercuri agentia Reuters. Reuniunea a fost convocata de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si ea va precede summitul…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt i-a reprosat sambata presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, ca "a insultat poporul britanic" si pe premierul Theresa May intr-un mesaj postat pe Instagram, relateaza AFP. Aceasta declaratie a sefului diplomatiei britanice survine la o zi dupa summitul…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat ca este convins ca Uniunea Europeana si Marea Britanie pot ajunge la un compromis in privinta Brexitului, scrie Reuters conform News.ro . „Desi inteleg logica negocierilor, raman convins ca un compromis, care ar fi bun pentru toata lumea, inca…