- Presedintele american Donald Trump a declarat luni la New York ca cel de-al doilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc 'destul de rapid', relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Am sentimentul ca vom avea un al doilea summit destul de rapid', a declarat Trump in marja Adunarii…

- Statele Unite "spera" ca summitul intercoreean de la Phenian va duce la "un pas semnificativ si verificabil spre denuclearizarea Coreii de Nord", a afirmat marti purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, citata de AFP. Subliniind ca este a treia intalnire intre Kim Jong Un si…

- Problema ”denuclearizarii” este o prioritate pentru presedintele sud-coreean Moon Jae-in, care efectueaza saptamana aceasta o vizita la Phenian, in vederea celui de-al treilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat luni presedintia sud-coreeana, relateaza AFP. Moon efectueaza marti o…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni ca 'cel mai probabil' se va intalni din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si si-a aparat in acelasi timp eforturile depuse pentru a convinge Phenianul sa renunte la armele sale nucleare. Intr-un interviu acordat Reuters, Trump, care…

- Agentia Koryo Tours, la care apeleaza occidentali doritori sa viziteze Coreea de Nord, precizeaza pe site-ul sau ca a fost informata pe 13 august ca 'toate cererile de viza in curs au fost inghetate', fara a-i fi fost indicat un motiv. Agentia chineza mentioneaza totusi ca i s-a precizat ca masura…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea avea o noua intrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, in septembrie, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com.

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a promis sa "acționeze" in acest scop, in timpul intalnirii sale istorice cu președintele american Donald Trump, pe 12 iunie, ce a avut loc in orașul-stat. Cu toate acestea, denuclearizarea peninsulei nu a fost clar definita. Summitul nu a dus la un calendar clar…