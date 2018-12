Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca se inregistreaza "mari progrese" in negocierile comerciale cu China, dupa ce a discutat la telefon cu omologul sau chinez Xi Jinping, relateaza AFP. "Tocmai am avut o discutie telefonica lunga si foarte buna cu presedintele Xi al Chinei. Avansam…

- 'Tocmai am avut o discutie telefonica lunga si foarte buna cu presedintele Xi al Chinei. Avansam bine spre un acord', a scris miliardarul republican pe Twitter. 'Daca va fi obtinut, va fi unul comprehensiv si va acoperi toate subiectele, domeniile si punctele de disputa. Facem mari progrese', a insistat…

- Președintele american Donald Trump nu a exclus marți prelungirea armistițiului comercial de 90 de zile negociat cu omologul sau chinez Xi Jinping sambata la Buenos Aires pentru dezamorsarea conflictului comercial declanșat de Washington, relateaza AFP.

- Presedintele SUA Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping au convenit sa sisteze aplicarea noilor tarife comerciale pentru o perioada 90 de zile, timp in care sa se poata purta discutii pe aceasta tema, informeaza BBC.

- China si Statele Unite au convenit sa opreasca noile tarife comerciale, ambele natiuni angajandu-se in noi negocieri comerciale in urma carora se spera ca in decurs de 90 de zile sa se ajunga la o intelegere, a precizat Casa Alba sambata, la finalul intalnirii dintre presedintele SUA, Donald Trump,…

- Administratia de la Washington ar putea impune din decembrie taxe vamale suplimentare pentru importurile din China, in cazul in care negocierile dintre presedintii Donald Trump si Xi Jinping nu vor da rezultate, afirma oficiali americani citati de agentia Bloomberg. Statele Unite au impus…

- Presedintele american, Donald Trump, s-ar putea intalni cu presedintele chinez, Xi Jinping, la summit-ul G20 din Buenos Aires de pe 30 noiembrie, a afirmat consilierul economic de la Casa Alba, Larry Kudlow, intr-un interviu pentru Fox Business, scrie Reuters.Intrebat despre un potential acord…