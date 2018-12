Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a venit timpul sa-i aduca "acasa" pe soldatii americani desfasurati in Siria pentru a lupta impotriva gruparii Statul Islamic, relateaza AFP. Circa 2.000 de soldati americani se afla in prezent in nordul Siriei, in mare parte forte speciale prezente…

- Iranul va continua sa exporte petrol, in pofida sanctiunilor din partea SUA, care fac parte dintr-un razboi psihologic menit esecului, a declarat luni presedintele iranian Hassan Rouhani, citat de Reuters. Americanii 'nu au reusit sa ne opreasca exporturile de petrol. Vom continua sa exportam petrol.…

- Presa franceza a remarcat faptul ca la intalnirea de la Palatul Elysee, Macron si-a pus mana pe genunchiul liderului american si l-a numit pe Trump prietenul sau. La randul sau, Trump a spus ca si el il considera pe Macron un prieten foarte bun, cu care are multe in comun. “Vrem o Europa puternica.…

- Masura anuntata de Casa Alba va intra in vigoare incepand din 5 noiembrie. Totusi, opt tari nu vor fi penalizate de SUA daca vor continua sa importe petrol din Iran. „Sanctiunile vin”, a scris presedintele american, Donald Trump, pe Twitter dupa anuntul de vineri.SUA a reimpus sanctiunile…

- Au trecut 21 de zile de cand jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a disparut, dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite din Istanbul (Turcia) și nu a mai ieșit. De atunci, o unda de șoc strabate mediul de securitate internaționala. Din nou, miza petrolului Drama de la Istanbul nu va ramane fara efect,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si omologul sau american, Donald Trump, au discutat duminica seara despre asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis in interiorul consulatului tarii sale la Istanbul, a informat Casa Alba. Purtatoarea de cuvant a executivului de la Washington,…

- Purtatoarea de cuvant a executivului de la Washington, Sarah Sanders, a facut cunoscut intr-un comunicat ca Emmanuel Macron si Donald Trump au vorbit la telefon despre vizita in Franta a presedintelui american pentru a comemora implinirea a o suta de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial.…

- Pastorul american Andrew Brunson va fi adus inapoi in Statele Unite de armata americana via Germania, a declarat un important oficial de la Casa Alba, citat de CNN, relateaza dpa. Oprirea in Germania se va face pentru o evaluare completa a starii de sanatate a pastorului Brunson, la baza fortelor aeriene…