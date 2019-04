Stiri pe aceeasi tema

- Șeful democrat al unei puternice comisii din Camera Reprezentanților a cerut Fiscului american declarațiile fiscale depuse în ultimii șase ani de persoana fizica Donald Trump și de companiile sale, transmite Reuters. Aceasta mutare, așteptata de mult, va duce probabil la o îndelungata lupta…

- Doua videoclipuri surprinse la granița dintre Mexic și Statele Unite arata cum contrabandiștii de imigranți incearca sa treaca familii cu copii pe sub un gard din fier forjat printr-un canal inundat sau prin mijlocul unor role de sarma ghimpata. Un clip surprinde cum imigranții trec prin apa pe sub…

- 'Ma astept de la Germania sa-si respecte angajamentul asumat impreuna cu toti ceilalti aliati din NATO', a declarat Stoltenberg, intr-o conferinta de presa la sediul din Bruxelles al Aliantei, cu o zi inaintea plecarii sale la Washington. Ministrii de externe ai celor 29 de stat aliate se…

- Presedintele american Donald Trump i-a acuzat marti pe democrati de 'cel mai mare abuz de putere in istoria' Statelor Unite ale Americii, dupa ce acestia au lansat cu o zi in urma o serie de anchete parlamentare impotriva sa, informeaza AFP. 'Democratii obstructioneaza justitia. Ei se lanseaza…

- Camera Reprezentantilor din Congresul american isi va exprima marti votul asupra unei rezolutii care urmareste sa anuleze decizia presedintelui Donald Trump de a declara stare de urgenta pentru a putea construi zidul de la granita cu Mexicul, a anuntat vineri presedinta Camerei Reprezentantilor,…

- Democratii vad in aceasta initiativa un abuz al puterilor prezidentiale si s-au declarat pregatiti sa o conteste in justitie. Alesi republicani si-au exprimat, la randul lor, nemultumirea. "Nicio criza nu justifica sa incalcam Constitutia", a scris pe Twitter Marco Rubio. Anuntul de vineri…

- Blocajul partial al administratiei americane, din cauza disputei intre Congres si presedintele Donald Trump, a intrat sambata in a 22-a zi si totodata in istorie: este cel mai lung "shutdown" din istoria Statelor Unite, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Partidul Democrat, care detine majoritatea…

- Blocajul partial al administratiei americane, din cauza disputei intre Congres si presedintele Donald Trump, a intrat sambata in a 22-a zi si totodata in istorie: este cel mai lung "shutdown" din istoria Statelor Unite, transmite Reuters. Partidul Democrat, care detine majoritatea in Camera…