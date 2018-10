Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a condamnat, miercuri, presupuse tentative de atentate vizandu-i pe fostul presedinte democrat Barack Obama si pe rivala democrata invinsa de actualul presedinte republican Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016, Hillary Clinton.

- Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, l-a criticat dur pe Donald Trump si a facut referire la „o politica a fricii” in primul sau discurs politic major de cand a parasit Casa Alba, in fata unor studenti de la Universitatea Illinois,

- Comentariile facute de presedintele american, Donald Trump, pe Twitter, in care acuza China ca se afla in spatele atacului cibernetic asupra serverelor de email ale lui Hillary Clinton, reprezinta o tentativa de a face China „un tap ispasitor”, se arata intr-un editorial al ziarului detinut de Partidul…