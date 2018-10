Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump a ordonat sambata seara ca drapelele americane sa fie coborate in berna in urma atacului antisemit comis intr-o sinagoga din Pittsburgh (nord-est), Pennsylvania, soldat cu 11 morti si sase raniti, relateaza AFP preluat de agerpres.OFICIAL Patronul clubului Leicester…

- "Am fost indurerat si ingrozit de atacul mortal care a avut loc astazi la Pittsburgh", a declarat Netanyahu intr-o inregistrare video postata pe contul sau deTwitter. "Intreg poporul israelian impartaseste doliul cu familiile celor ucisi. Suntem solidari cu comunitatea evreiasca din Pittsburgh.…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat sâmbata "ura" din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ înarmat a ucis mai multe persoane înainte de a se preda,

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, joi, ca piata bursiera ar fi in pericol sa se prabuseasca daca acesta va fi pus sub acuzare si demis din functia de presedinte. "Daca as fi pus vreodata sub acuzare, consider ca piata bursiera s-ar prabusi. Cred ca toata lumea ar fi foarte saraca",…