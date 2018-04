Donald Trump va trimite Garda Nationala la granita cu Mexic pentru a opri imigratia ilegala

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat marti la Ankara ca tara sa va 'urgenta' livrarea sistemelor ruse aparare antiaeriana S-400 comandate de Turcia. "Am discutat despre realizarea contractului pentru livrarea de S-400. Am luat decizia sa urgentam livrarile acestor sisteme de aparare",…

- Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei. "In timpul unei conversatii telefonice intre cei doi presedinti, Trump…

- Doua mari partide din Germania au recunoscut ca au obtinut date despre alegatori de la Deutsche Post, fostul gigant postal detinut de stat, in perioada premergatoare alegerilor din 2017, informeaza dpa. Uniunea Crestin Democrata (CDU) a cancelarului Angela Merkel si Partidul Liber-Democrat…

- Rusia a testat cu succes ultimul sau tip de racheta balistica intercontinentala (ICBM), a anuntat vineri armata rusa, relateaza The Associated Press. Obiectivul acestei lansari, de la Plesetk, in nord-vestul Rusiei, a fost testarea performantei rachetei de tip Sarmat in prima faza a zborului,…

- Coreea de Sud si Coreea de Nord au convenit, joi, sa organizeze un summit in data de 27 aprilie, in regiunea demilitarizata Panmunjom, a anuntat guvernul sud-coreean. Potrivit discutiilor inter-coreene la nivel inalt din 29 martie, pe agenda summit-ului se vor afla imbunatatirea legaturilor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si premierul Marii Britanii, Theresa May, au evidentiat, miercuri, importanta destructurarii retelelor ruse de spionaj si evitarii viitoarelor atacuri chimice, anunta Casa Alba. Donald Trump si Theresa May au discutat prin telefon miercuri dupa-amiaza, a comunicat…

- China a anuntat vineri ca pregateste tarife pentru importuri americane in valoare de 3 miliarde de dolari, pentru fructe proaspete, vin sau alune, si a cerut Statelor Unite "sa se retraga de pe marginea prapastiei". Anuntul vine dupa ce presedintele Donald Trump a prezentat cu o zi in urma…

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters. Directorul…

- Donald Trump a luat decizia de a-l demite pe consilierul sau de securitate nationala, generalul H.R. McMaster, sustine Washington Post, care a adauga ca presedintele american intentioneaza sa renunte si la alti oficiali, dupa ce marti l-a inlaturat din functie pe secretarul de Stat Rex Tillerson.…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe Larry Kudlow, un fost consilier economic informal in timpul campaniei prezidentiale din 2016, in functia de consilier prezidential pentru Afaceri Economice. Potrivit unor surse citate de CNN, Donald Trump i-a facut propunerea la telefon, iar…

- Presedintele american Donald Trump a precizat ca Phenianul doreste "sa faca pace" si a explicat ca nord-coreenii nu vor mai face teste cu rachete pana la intalnirea sa cu liderul Kim Jong Un, care ar trebui sa aiba loc pana in luna mai. "Cred ca vor sa faca pace. Cred ca este timpul", a declarat…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile. "Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Liviu Dragnea asteapta ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa ii raspunda la scrisoarea pe care confirma ca i-a trimis-o si in care ii cere explicatii despre cresterea ratei inflatiei. "Scrisoarea am trimis-o exact in ziua in care v-am anuntat, adica marti. I-am transmis numai lucruri bune",…

- Intentia lui Donald Trump de a impune tarife pentru importurile de otel si aluminiu nu e criticata doar de Uniunea Europeana, ci si de agentia Moody's, care avertizeaza ca acest plan va afecta companiile consumatoare de otel din SUA. Planul presedintelui american de a impune tarife pentru…

- Printre noile arme rusesti laudate de presedintele Vladimir Putin se numara si o racheta hipersonica, din noua generatie de rachete de croaziera. Dar in Statele Unite dezvoltarea unei asemenea arme inregistreaza intarzieri fata de proiectele rivalilor chinezi si rusi, se arata intr-o analiza publicata…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anuntat ca Uniunea Europeana va lua contramasuri, ca reactie la anuntul SUA cu privire la suplimentarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu. "Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri…

- Procurorul special care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, Robert Mueller, a renuntat la 24 de acuzatii de frauda aduse lui Rick Gates, un martor cheie care a fost de acord sa coopereze in cadrul investigatiei. El a pledat vinovat saptamana trecuta, dupa ce…

- Jeremy Corbyn, liderul partidului britanic de opozitie din Marea Britanie, a confirmat, luni, faptul ca partidul pe care il conduce vrea ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Vamala, dar conditia este ca statul britanic sa aiba rol decisiv in viitoarele afaceri. "Am argumentat de mult timp…

- Presedintele mexican Enrique Pena Nieto si-a anulat vizita la Casa Alba, in urma unei dispute avute intr-o conversatie prin telefon cu omologul sau american, Donald Trump, privind contruirea unui zid la granita SUA cu Mexic. Presedintele mexican planuia sa efectueze o vizita oficiala in SUA…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…

- Liviu Dragnea ii va scrie guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de la care spera sa obtina cateva raspunsuri privind cresterea inflatiei. Totodata, acesta le-a spus jurnalistilor ca vrea sa vada si care a fost implicarea BNR. Liderul PSD a fost intrebat, marti, daca este ingrijorat de cresterea…

- Activitatile Guvernului Statelor Unite sunt blocate, incepand de vineri, dupa ce Senatul nu a reusit sa adopte un acord referitor la finantarea bugetului pe urmatorii doi ani. Acordul ar fi majorat plafonul pentru finantarea Apararii si cel pentru unele cheltuieli interne cu aproape 300 de…

- Presedintele american, Donald Trump, ar saluta o inchidere a activitatii guvernului federal daca Congresul nu se va dovedi capabil sa convina asupra schimbarii legii imigratiei, care ar preveni, in opinia sa, intrarea criminalilor in SUA. La o intalnire la Casa Alba cu o comisie a fortelor…

- Autoritatile de la Phenian sustin ca Statele Unite au mobilizat capacitati nucleare pentru a putea lansa un atac preventiv limitat impotriva Coreei de Nord. "Oficiali americani, inclusiv secretarul Apararii si directorul CIA, au vorbit in mod repetat despre amenintarea nucleara si balistica…

- Membrii din staff-ul lui Donald Trump s-au mobilizat rapid si si-au pregatit discursurile pentru TV, dupa ce indicele bursier Dow Jones a inregistrat, luni, cea mai mare scadere din vara anului 2011. Casa Alba il apara pe Trump. "Preocuparea presedintelui se axeaza pe fundamentele…

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- Departamentul de Justitie si Comisia pentru bursa si valori mobiliare din Statele Unite au inceput o ancheta pentru afla daca Apple a incalcat legislatia financiara dupa ce a incetinit functionarea iPhone-urilor mai vechi. In urma cu cateva saptamani, compania a recunoscut ca incetineste performantele…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca se simte "ofensat" de faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor din Rusia susceptibile a fi sanctionate de Statele Unite. "Este, evident, un gest neamical si care complica relatiile ruso-americane, aflate deja intr-o…

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au transmis o scrisoare presedintelui Iohannis in care anunta programul audierilor de luni din comisii. Scrisoarea transmisa de acestia anunta programul audierilor ministrilor in comisiile parlamentare…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV. In iunie 2017, Donald…

- PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului…

- Romanul Gabriel Constantin a fost numit director general al unui hotel de lux pe care presedintele Statelor Unite, Donald Trump, il detine in orasul Chicago. Inainte de a se alatura echipei Trump International Hotel & Tower Chicago, romanul a lucrat ca manager pentru Trump Hotels' Old Post…

- Administratia Trump vrea ca pana in anul 2025 sa opreasca finantarea Statiei Spatiale Internationale. Informatia apare in proiectul de buget care va fi publicat pe 12 februarie. Cu toate ca pana la jumatatea lunii urmatoare proiectul de buget poate suferi ample modificari, informatia…

- Ankara a contestat, joi, felul in care a prezentat Casa Alba o convorbire telefonica dintre presedintele Donald Trump si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan. Partea turca sustine ca americanii nu au reflectat fidel continutul discutiei celor doi lideri pe tema ofensivei Turciei in Siria.…

- Una dintre cele performante nave de spionaj rusesti a fost vazuta navigand in apele internationale la doar 100 de mile sud-est de orasul american Wilmington, Carolina de Nord, la doar cateva zile dupa ce plecase din Port of Spain, capitala statului Trinidad-Tobago. Oficialii militari din Statele…

- Camera Reprezentantilor si Senatul din Statele Unite au votat, luni, in favoarea reluarii activitatii guvernamentale, prin aprobarea unui proiect de lege privind finantarea Guvernului pana la 8 februarie. Camera Reprezentantilor a aprobat proiectul de lege cu 266 de voturi pentru si 150 impotriva.…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa in Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, in filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate cateva fragmente pe pagina web a Radioteleviziunii Ruse, informeaza duminica EFE. "Pe Lenin l-au…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca programul DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), care permitea unui numar de circa 690.000 de tineri imigranti sa munceasca si sa studieze legal in SUA, asa-numitii "Dreamers", este "probabil mort", informeaza duminica AFP. "DACA este…

- Presedintele american Donald Trump este "intr-o stare excelenta de sanatate", a anuntat vineri medicul Casei Albe, dupa ce Trump a efectuat prima examinare anuala. Trump a fost examinat timp de trei ore de catre medicii militari de la Centrul National Walter Reed din orasul Bethesda, statul…

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment. "Cinstit, eu nu am o problema cu acest…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat, sambata, inca o data dorinta de a inchide programul Loteria Vizelor, sustinand ca tarile participante "nu trimit cei mai buni oameni" in SUA. Afirmatiile au fost facute in contextul unei intruniri care a avut loc la Casa Alba pe tema imigratiei,…

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.…

- Twitter a transmis un comunicat in care explica faptul ca suspendarea contului unui lider politic mondial sau inlaturarea unor mesaje controversate ar "ascunde informatii importante" pe care oamenii trebuie sa le vada si dezbate. In plus, spun reprezentantii platformei, o astfel de masura…

- In timpul unui discurs fara precedent la care au luat parte peste 7.000 de militari, presedintele chinez Xi Jinping a cerut armatei sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui…

- Pretul barilului de petrol a atins, joi, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate din cauza tulburarilor sociale din Iran, dar si din cauza valului de frig polar din Statele Unite din ultimele zile. Investitorii se tem ca autoritatile de la Teheran nu isi vor putea onora contractele…