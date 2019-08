Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa sustina un discurs in fata trupelor americane stationate in Polonia, in timpul vizitei pe care o va efectua in aceasta tara, a declarat miercuri ministrul polonez al apararii Mariusz Blaszczak, transmite agentia DPA. Oficialul polonez a mentionat…

- Donald Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Polonia, in perioada 31 august - 2 septembrie. Presedintele american va participa la 1 septembrie la ceremoniile de marcare a 80 de ani de la inceputul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a anuntat marti seful de cabinet al presedintelui polonez, relateaza…

- Presedintele SUA, Donald Trump, vrea sa initieze retragerea trupelor americane din Afganistan inaintea scrutinului prezidential din anul 2020, a declarat luni secretarul de Stat Mike Pompeo, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan a rabufnit in cazul crimelor din Caracal: ‘Pentru așa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a declarat convins sambata ca nu vor exista sanctiuni americane impotriva Turciei pentru achizitionarea rachetelor rusesti, dupa ce a discutat cu presedintele american Donald Trump in marja summitului G20 la Osaka, in Japonia, conform AFP. "El ne-a spus ca nu…

- Autoritatile de la Teheran au reactionat luni seara la noile sanctiuni impuse de Washington ca represalii la doborarea de catre armata iraniana a unei drone a marinei americane, afirmand ca armata SUA nu are "ce sa caute in Golf", transmite AFP. Presedintele american Donald Trump "are…

- ''Nu numai Polonia va beneficia de pe urma acestei desfasurari (de trupe), ci toate statele baltice'', a declarat Karoblis pentru agentia de presa BNS. Presedintele american Donald Trump si omologul sau polonez Andrzej Duda au anuntat miercuri planul privind sporirea prezentei militare americane…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, va pleca marti spre Statele Unite, unde se va intalni cu Donald Trump si unde se asteapta ca ambii sa anunte o crestere a prezentei militare americane in Polonia, in ciuda opozitiei Rusiei, transmite agentia EFE.

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, va pleca marti spre Statele Unite, unde se va intalni cu Donald Trump si unde se asteapta ca ambii sa anunte o crestere a prezentei militare americane in Polonia, in ciuda opozitiei Rusiei, transmite agentia EFE. Intrevederea Duda-Trump va avea loc miercuri la Casa…