Donald Trump va retrage 7.000 de soldaţi din Afganistan Conform unor oficiali neidentificati, in jur de 7.000 de soldati – jumatate dintre cei ramasi in Afganistan – s-ar putea intoarce in SUA in cateva luni. Informatiile vin la o zi dupa ce presedintele american a anuntat retragerea soldatilor americani din Siria. Anterior, secretarul Apararii Jim Mattis si-a anuntat demisia. In scrisoarea sa de demisie, Mattis a mentionat „diferente de opinie” cu Trump, insa nu a facut referire directa la retragerea trupelor. Inainte sa devina presedinte, Trump a sustinut in repetate randuri retragerea trupelor americane din Afganistan, insa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

