Donald Trump va participa la inaugurarea ambasadei americane de la Ierusalim, daca va putea

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ia in considerare efectuarea unei vizite oficiale in Israel pentru deschiderea ambasadei SUA la Ierusalim, in urma unei discutii avute cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Biroul procurorului special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni si trei firme din Rusia luna trecuta de amestec in alegerile prezidentiale americane din 2016 pentru a-l sustine pe Donald Trump.„Trebuie sa vad mai intai ce au facut. Dati-ne materiale, dati-ne informatii”, a spus Putin intr-un…

- Certificatul de securitate al lui Jared Kushner, ginerele si consilierul lui Donald Trump, a fost retrogradat cu un nivel, astfel incat Kushner nu va mai putea citi rapoartele de securitate nationala primite de presedintele american, scrie The Guardian. Kushner a fost anuntat de modificare, alaturi…

- Ivanka Trump, fiica presedintelui SUA, Donald Trump, si un important consilier, a parasit Coreea de Sud fara sa se intalneasca cu o delegatie nord-coreeana, potrivit unui oficial american, citat de agentia DPA. Fiica presedintelui, a carei activitate in calitate de consilier nu este platita,…

- China a protestat oficial fata de impunerea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva unor intreprinderi chinezesti, acuzate ca intreprind activitati ilegale cu Coreea de Nord, relateaza Agerpres, citand AFP. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri ce ...

- Decizia de mutare a Ambasadei din Israel la Ierusalim demonstreaza ca Administratia Donald Trump nu acorda nicio importanta reglementarilor internationale si insista sa distruga procesul de pace, considera Ministerul turc de Externe, condamnand dur masura luata de Washington.

- Ambasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, afirma oficiali din cadrul Administratiei Donald Trump citati de site-ul agentiei Associated Press. Doi oficiali din cadrul Administratiei de la Washington au declarat…

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. "In…

- Acuzatiile de amestec rusesc in alegerile americane sunt "gogosi", a apreciat seful diplomatiei ruse sambata, la o zi de la inculparea a 13 cetateni rusi pentru presupusa lor intruziune in alegerile prezidentiale americane, relateaza AFP."Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi",…

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit sa refuze orice intrevedere cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times.

- Bursa din Tokyo a marcat vineri a treia sedinta negativa, dupa ce a evoluat o mare parte a sedintei pe verde, pe fondul scaderii yenului fata de un dolar sustinut de declaratiile lui Donald Trump, scrie AFP.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat marti ca decizia Washingtonului de a muta ambasada la Ierusalim reprezinta un semn "tangibil" al angajamentului SUA fata de Israel, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a contrazis miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care afirmase in aceeasi zi ca mutarea la Ierusalim a ambasadei americane in Israel se va produce in maximum un an.Intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei Reuters, Trump…

- "In cadrul Forumului Economic Mondial de anul acesta, presedintele asteapta cu interes sa-si promoveze politicile de consolidare a afacerilor americane, a industriilor americane si a lucratorilor americani. Presedintele saluta oportunitatea de a-si prezenta agenda America First in fata liderilor…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul sau 'America…

- O eventuala decizie privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim necesita o analiza interinstitutionala mult mai complexa, declara la RFI senatorul PSD Titus Corlatean, presedintele Delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE, apreciind ca este necesara inclusiv o dezbatere in Parlament…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada din Israel la Ierusalim, punct de vedere care a fost impartașit si presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierului Mihai Tudose, respectiv ministrului de Externe, Teodor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Ministerul Afacerilor Externe trebuie sa ia in serios posibilitatea mutarii ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionand ca are toata capacitatea institutionala sa faca o analiza serioasa.

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca le-a comunicat premierului, presedintelui Senatului si ministrului de Externe pozitia sa privind mutarea ambasadei romane din Israel la Ierusalim, el apreciind ca MAE trebuie sa „ia in serios lucrul asta”.

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentand ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat pentru explicatii.

- Guatemala si-a aparat decizia, pe care a numit-o 'suverana', de mutare a ambasadei sale de la Tel Aviv la Ierusalim, in urma controversatei masuri similare anuntate de presedintele american Donald Trump, transmite miercuri dpa. Decizia a fost luata 'fara presiuni din partea…

- Israelul se afla în contact cu "cel putin zece tari" pentru transferul ambasadei lor la Ierusalim dupa exemplul Statelor Unite, a afirmat luni viceministrul israelian de externe Tzipi Hotovely, citata de AFP.

- Cea mai controversata mutare a Romaniei pare sa prinda contur. Presa straina anunta ca tara noastra va fi printre primele state care isi vor muta ambasadele din Israel chiar la Ierusalim. "Romania ar putea deveni prima țara care se va alatura președintelui Donald Trump in procesul de mutare a ambasadelor…

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a anuntat duminica relocarea la Ierusalim a ambasadei tarii sale din Israel, in sprijinul deciziei Statelor Unite si in pofida votului Adunarii Generale a ONU...

- Jimmy Morales, presedintele Guatemalei, a anuntat ca tara sa urmeaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, devenind astfel primul stat care urmeaza exemplul SUA, in pofida criticilor internationale ce au vizat decizia Administratiei Trump, informeaza cotidianul New York Times.

- Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel - de la Tel Aviv, la Ierusalim. O declaratie venita de la seful Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, urmata, la scurt timp, de un mesaj similar al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Consultantul politic Cozmin Gușa îl critica dur pe președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, dupa ce acesta a venit cu propunerea ca Românea sa își mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Cateva sute de persoane din comunitatea araba si musulmana din Bucuresti au protestat, vineri, in fata Ambasadei SUA din Bucuresti, fata de decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel. Protestul, la care au participat si multi copii,…

- Organizatia Statul Islamic (SI) a amenintat ca va comite atacuri teroriste pe teritoriul SUA ca raspuns la decizia presedintelui american Donald Trump privind recunoasterea orasului Ierusalim drept capitala a Israelului, a anuntat joi gruparea jihadista pe unul dintre conturile sale de social media,…

- Fortele de securitate libaneze au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa impotriva protestatarilor stransi in apropierea ambasadei Statelor Unite de la Beirut, dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, privind Ierusalimul, informeaza site-ul postului BBC News.

- "Am vorbit de globalizare, am vorbit de interconectare, nu mai exista conflicte indepartate si conflicte apropiate. Din acest punct de vedere, orice zona care pune in pericol, orice conflict care pune in pericol stabilitatea, siguranta cetatenilor nostri reprezinta o preocupare. Ne manifestam, ca…

- Președintele ceh, Milos Zeman, a salutat vineri decizia omologului sau american Donald Trump privind transferul ambasadei SUA in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim și a susținut ca Cehia ar fi trebuit sa faca la randul ei acest pas de mult timp, transmite agenția EFE. Zeman a mai spus ca,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri ca Romania ramane consecventa pozitiei privind crearea a doua state - Israel si Palestina -, punctand ca trebuie gasita in urma dialogului direct intre cele doua parti, fara a se recurge la masuri unilaterale, care ar putea avea un impact…

- Palestinienii isi manifestau joi furia fata de recunoasterea americana a Ierusalimului drept capitala a Israelului, in contextul in care miscarea Hamas indeamna la noua intifada impotriva acestei initiative potential explozive, relateaza AFP. In timp ce decizia presedintelui american Donald Trump…

- Președintele american Donald Trump a confirmat oficial miercuri recunoașterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a statului evreu și mutarea acolo a Ambasadei SUA in Israel. Aceasta știre a bulversat lumea musulmana și politica internaționala in ansamblu

- Palestinienii au stins miercuri noaptea luminile de Craciun la Betleem, considerat orasul unde s-a nascut Iisus, in semn de protest fata de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste...

- Președintele american, Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa.Uniunea Europeana l-a avertizat pe presedintele Statelor Unite sa evite luarea acestei decizii.

- "Da, voi candida pentru functia de presedinte al Federatiei Ruse", a declarat Vladimir Putin. Rusia va organiza alegeri prezidentiale pe 18 martie 2018. Vladimir Putin a exercitat doua mandate de presedinte al Rusiei in perioada 2000–2008, dupa care a fost prim-ministru, in intervalul…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau palestinian Mahmoud Abbas cu privire la „intentia sa de a transfera Ambasada Statelor Unite“ in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a anuntat conducerea Autoritatii Palestiniene marti, in urma unei convorbiri telefonice intre cei doi lideri,…

- Premierul britanic, Theresa May, a fost tinta unui complot terorist dejucat, potrivit relatarilor de presa de marti seara, transmite agentia dpa.Seful Serviciului de informatii MI5, Andrew Parker, i-a informat anterior, marti, pe membrii cabinetului britanic asupra presupusului complot, informeaza…