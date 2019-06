Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump va efectua o vizita oficiala de doua zile in Coreea de Sud incepand din 29 iunie, a anuntat luni presedintia sud-coreeana (Casa Albastra), citata de Yonhap, Reuters si Xinhua. Purtatoarea de cuvant a Casei Albastre, Ko Min-jung, a declarat intr-o conferinta…

- Președintele american Donald Trump va efectua sambata o vizita oficiala in Coreea de Sud, pentru a discuta despre modalitați de reluare a discuțiilor privind programul nuclear nord-coreean, a informat luni administrația prezidențiala de la Seul, relateaza Reuters, conform Mediafax.Trump iși…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite sunt „în poziția dorita fața de China”, menționând ca Administrația de la Beijing este cea care „a încalcat acordul” și încearca acum sa renegociere, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Vom…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca intentioneaza sa il numeasca la conducerea Agentiei Vamale si pentru Imigratie (ICE) pe Mark Morgan, un fost sef al Patrulei de Frontiera din timpul presedintelui Barack Obama care sustine planul construirii unui zid la granita, relateaza Reuters.…

- ​Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți ca noua comunitate înființata în Înalțimile Golan va purta numele președintelui american Donald Trump, ca semn de mulțumire pentru recunoașterea de catre SUA a suveranitații Israelului asupra platoului strategic, transmite Reuters.Israelul…

- Președintele american Donald Trump va face o vizita oficiala în Marea Britanie în luna iunie, a informat publicația Sky News prin intermediul unui mesaj publicat luni pe Twitter, citat de Reuters. Donald Trump a declarat în luna martie ca anticipeaza un acord comercial „la…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca nu a citit inca raportul elaborat de procurorul special Robert Mueller in urma anchetei privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. "Nu am citit inca raportul…

- Președintele american Donald Trump a amenințat din nou, miercuri, ca va inchide granița Statelor Unite cu Mexicul și a cerut Congresului sa ia masuri urgente pentru a stopa imigrația ilegala, despre care spune ca reprezinta o urgența naționala, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.„Congresul…