- Ministrul de externe iranian, Javad Zarif, a condamnat luni atacul sangeros produs sambata intr-o sinagoga din Pittsburgh, nord-estul Statelor Unite, afirmand ca adreseaza gandurile si rugaciunile sale victimelor, transmite AFP. Unsprezece persoane au fost ucise in cel mai grav atac antisemit din istoria…

- Consiliul de ministri israelian a pastrat duminica un minut de reculegere in memoria celor 11 persoane ucise sambata de catre un agresor inarmat intr-o sinagoga din Pittsburgh, in nord-estul SUA, relateaza...

- Presedintele SUA Donald Trump a ordonat sambata seara ca drapelele americane sa fie coborate in berna in urma atacului antisemit comis intr-o sinagoga din Pittsburgh (nord-est), Pennsylvania, soldat cu 11 morti si sase raniti, relateaza AFP preluat de agerpres.OFICIAL Patronul clubului Leicester…

- Barbatul care a ucis sambata 11 persoane si a ranit alte sase deschizand focul asupra credinciosilor intr-o sinagoga din Pittsburgh, Pennsylvania, a fost inculpat pentru 29 de capete de acuzare pentru crime federale, potrivit unui comunicat oficial, relateaza AFP. Intre capetele de acuzare formulate…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat sambata 'ura' din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ inarmat a ucis mai multe persoane inainte de a se preda, relateaza AFP. 'Este sincer un lucru teribil, teribil ce se intampla…

- Cu prilejul datei comemorative nationale de 9 octombrie, Ministerul Afacerilor Externe aduce un omagiu memoriei victimelor Holocaustului din intreaga lume si isi exprima solidaritatea cu supravietuitorii tragicelor evenimente din timpul celui de al Doilea Razboi Mondial, informeaza MAE.Ministerul Afacerilor…

- Senatorul John McCain, pilot torturat in timpul Razboiului din Vietnam, candidat la Casa Alba si figura nonconformista a politicii americane, a murit sambata la varsta de 81 de ani, ca urmare a unui cancer cerebral. Imediat, reactiile au inceput sa apara pentru a saluta memoria acestui important politician…