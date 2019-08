Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul va continua sa coopereze cu Ankara in pofida "impactului negativ asupra interoperabilitatii Turciei" cu NATO, se arata intr-un comunicat al Casei Albe.Presedintele american Donald Trump a insistat marti asupra "bunelor relatii" dintre Washington si Ankara dupa primele livrari…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca apreciaza vizita efectuata de premierul japonez Shinzo Abe in Iran, insa nu este de parere ca Teheranul și Washingtonul sunt pregatite sa ajunga la o ințelegere, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Ion Țiriac…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca apreciaza vizita efectuata de premierul japonez Shinzo Abe în Iran, însa nu este de parere ca Teheranul și Washingtonul sunt pregatite sa ajunga la o înțelegere, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. "Nici…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca apreciaza vizita efectuata de premierul japonez Shinzo Abe in Iran, insa nu este de parere ca Teheranul și Washingtonul sunt pregatite sa ajunga la o ințelegere, relateaza site-ul agenției Reuters. "Nici ei, nici noi nu suntem pregatiți",…

- Presedintele american Donald Trump si presedintele chinez Xi Jinping se vor intalni, cel mai probabil, in marja summitului G20 din Japonia de la sfarsitul lunii iunie, a declarat Hogan Gidley, un purtator de cuvant al Casei Albe, relateaza Reuters.Gidley a precizat insa ca intalnirea nu a fost…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca unele importuri de vehicule si de componente auto reprezinta un pericol pentru securitatea nationala, dar a amanat cu pana la sase luni decizia de a impune sau nu tarife, pentru a continua discutiile cu Uniunea Europeana si Japonia, transmite…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca Uniunea Europeana este mai puțin corecta în comerțul cu Statele Unite decât este China, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de Mediafax."Uniunea Europeana ne trateaza chiar mai rau decât China", a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a amplificat semnificativ, duminica, presiunile asupra Chinei pentru incheierea unui acord comercial, amenintand ca va majora in aceasta saptamana tarifele pentru importuri in valoare de 200 de miliarde de dolari si ca in curand va lua masuri similare pentru alte bunuri…