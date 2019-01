Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump va merge joi la granita cu Mexicul, continuandu-si astfel campania pentru zidul promis, care a declansat o inchidere partiala a guvernului federal, scrie The Guardian, relateaza News.ro.Trump este asteptat sa ajunga joi dupa-amiaza la o zona apropiata granitei…

- O noua intalnire intre Donald Trump si liderii democrati din Congres privind negocierile bugetare s-a incheiat miercuri la scurt timp, atunci cand presedintele a pus capat pe neasteptate discutiilor, potrivit opozantilor politici ai liderului de la Casa Alba, transmite AFP. "Presedintele…

- Presedinta democratilor din Camera Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, l-a acuzat marti pe Donald Trump ca i-a luat pe americani "ostatici" prin asa-numitul "shutdown" care paralizeaza o parte din administratia federala, avand drept singur obiectiv, in opinia ei, de a obtine finantarea…

- Preseintele SUA s-a intalnit cei mai importanti membri din ambele partide in Congres miercuri pentru a incerca sa redeschida guvernul. Trump si democratii se afla in conflict privind finantarea zidului. Camera Reprezentantilor din Congres este asteptata sa organizeze o serie de voturi pentru a deschide…

- Judecatorul Reed O'Connor a decis ca legea Affordable Care Act (ACA), cunoscuta ca "Obamacare", care presupune in primul rand, introducerea obligativitatii asigurarii de sanatate, cei care omit sau refuza sa faca asta devenind pasibili de plata unor amenzi, este neconstitutionala ca urmare a schimbarii…

- Ce legatura exista intre atacul armat comis marti seara in Franta, la Strasbourg, si granita dintre Mexic si Statele Unite? Pentru Donald Trump, este evident: trebuie inchise frontierele, relateaza AFP, conform agerpres.ro.'Un alt atac terorist groaznic in Franta. Vom continua sa ne consolidam…

- ....People do not yet realize how much of the Wall, including really effective renovation, has already been built. If the Democrats do not give us the votes to secure our Country, the Military will build the remaining sections of the Wall. They know how important it is!— Donald J. Trump…

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…