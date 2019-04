Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri, înaintea unei întâlniri cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe ca discuțiile dintre Statele Unite și Japonia merg foarte bine și exista șansa încheierii unui acord comercial pe termen lung între cele doua țari, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa devina, in mai, primul lider strain care il intalneste pe noul imparat al Japoniei Naruhito, a anuntat Casa Alba, relateaza news.ro citand AFP. Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar…

- Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar ei vor fi ”primii invitati de stat in urma urcarii pe tron” la 1 mai a printului mostenitor Naruhito.”Aceasta vizita de stat va consolida legaturile stranse care exista intre popoarele…

- Presedintele american, Donald Trump, va fi, in mai, primul lider strain care se va intalni cu noul imparat al Japoniei, Naruhito, a facut cunoscut joi Casa Alba, potrivit AFP. Donald Trump si Prima Doamna, Melania, vor efectua o vizita in Japonia intre 25 si 28 mai, unde vor fi "primii invitati…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va fi prezent pe 6 iunie in Normandia (nord-vestul Frantei) la ceremoniile care vor marca implinirea a 75 de ani de la Debarcarea aliatilor, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește și: China investește tot mai mult in Europa de Est,…

- Presedintele american Donald Trump afirma ca ”nu stie nimic despre WikiLeaks”, in pofida faptului ca a laudat in numeroase randuri site-ul specializat in dezvaluirea informatiilor clasificate, relateaza The Associated Press.Trump a fost intrebat joi, in Biroul Oval, ce parere are despre arestarea…

- Presedintele american Donald Trump a criticat tratamentul „dur” aplicat de Uniunea Europeana Marii Britanii in urma deciziei de a acorda o amanare a Brexitului pana pe 31 octombrie, scrie Politico, relateaza News.ro.Citește și: Cutremur puternic in Japonia: 6,1 grade pe scara Richter „Pacat…

- Presedintele american Donald Trump a discutat de la bordul avionului sau prezidential Air Force One cu liderii nipon si sud-coreean, Shinzo Abe si Moon Jae-in, dupa summitul esuat cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Casa Alba, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare…