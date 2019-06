Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a postat joi un tweet amenintator la adresa Iranului, dupa doborarea unei drone americane, afirmand apoi in fata jurnalistilor ca in curand vor afla daca SUA vor recurge la represalii, relateaza AFP si Reuters,''Iranul a facut o mare greseala!'', a scris liderul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a postat joi un tweet amenintator la adresa Iranului, dupa doborarea unei drone americane, afirmand apoi in fata jurnalistilor ca in curand vor afla daca SUA vor recurge la...

- Presedintele american, Donald Trump, ar lua in considerare utilizarea fortei armate pentru a impiedica Iranul sa se inarmeze nuclear, insa a evitat, intr-un interviu acordat revistei Time, un raspuns direct la intrebarea daca ar putea avea loc o interventie pentru protejarea resurselor petroliere.In…

- Administratia islamista de la Teheran a refuzat, vineri, orice dialog cu Statele Unite, iar un cleric iranian a amenintat ca un portavion american ar putea fi atacat, in contextul amplificarii tensiunilor bilaterale.In contextul tensiunilor generate de sanctiunile impuse de SUA dupa retragerea…

- Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor tarilor semnatare ale acordului (Germania, China, Franta, Marea Britanie si Rusia) dupa retragerea Statelor Unite ale Americii din acest pact exact acum un an, a informat in cursul diminetii radioteleviziunea iraniana IRIB, scrie Agerpres. O…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca in cazul in care mitingul PSD, de pe 9 mai, de la Iași, va fi perturbat de contra manifestații, atunci și PSD iși va trimite oamenii la mitingul PNL, de pe 11 iunie, tot la Iași.”Daca ei vor sa joace așa in campanie, atunci vor fi cotra manifestații…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat luni ca lucreaza cu guvernul american pentru a crea dezacorduri in armata Venezuelei, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: Autoritațile americane ar putea avea acces la conturile private ale familiei regale britanice Bolsonaro…

- Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat ca este determinat sa ajute la stoparea migrației ilegale, dar țara sa nu este responsabila direct de fluxul de imigranți care ajung in Statele Unite, relateaza Reuters preluat de mediafax.Vezi și: SCANDAL in direct la Antena 3: Purtatorul…