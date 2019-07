Aproape un utilizator din cinci de pe Twitter (19%) urmareste contul oficial al presedintelui Donald Tump, care are aproape 62 de milioane de abonati pe reteaua de socializare, potrivit unei anchete publicate luni de Pew Research Center, relateaza AFP.



Sondajul arata ca peste jumatate dintre acesti internauti (54%) sunt favorabili politicii duse de locatarul de la Casa Alba si cu postarile sale pe Twitter adesea polemice.



Pew Research Center sugereaza totusi ca influenta lui Trump pe Twitter, reteaua sa sociala preferata, ramane limitata, in masura in care numai 22% dintre…