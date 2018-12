Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, si prima doamna, Melania Trump, au primit telefoane in Ajun, la Casa Alba, de la copii nerabdatori sa afle unde se afla Mos Craciun in ziua in care ofera daruri, potrivit The Guardian.

- Mos Craciun mai are cativa copii pe lista si termina de distribuit toate darurile din acest an. Potrivit, NORAD - Comandamentul pentru aparare aerospatiala nord-americana - Mosul a fost detectat ultima oara pe continentul nord-american, scrie Digi24.ro.1.

- Mii de voluntari ii ajuta pe militari sa raspunda la telefon și la scrisorile de Craciun trimise de copiii din Statele Unite. Președintele Donald Trump și Prima Doamna s-au alaturat și ei. Sotii Trump au ...

- Președintele Statelor Unite ale Americii era cat pe ce sa-i dezvaluie unui copil ca Moș Craciun nu exista. Totul s-a intamplat in timp ce Donald și Melania Trump vorbeau la telefon cu mai mulți copii care au fost sunați de la Casa Alba. „Salut! Stau de vorba cu Coleman? Craciun Fericit! Cum mai ești?…

- Mos Craciun din ziua de astazi nu este foarte diferit de cel din vremurile trecute. Totuși, copiii cred despre el ca merge la coafor, se antreneaza la sala și cumpara cadourile cu banii de la banca. In plus, Moșul traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Craciunița.

- Adrian Nour, care il interpreteaza pe Bill in musicalul „MAMMA MIA!” și care va putea fi vazut in spectacolele de la Craiova și de la București, de pe 23, respectiv 28 decembrie, are multe amintiri frumoase din copilarie, de Craciun. Una dintre cele mai simpatice il are ca protagonist chiar pe Moș…

- #ShoeBox nu este Moș Craciun, e despre oameni care ajuta alți oameni, despre altruism și compasiune. Vrei sa pui un zambet pe fața unui copil de sarbatori? Tot ce trebuie sa faci este sa pui intr-o cutie de pantofi cateva lucruri care crezi ca ar bucura un copil! (Imbracaminte, incalțaminte, rechizite,…

- Craciunul e in decembrie, cum putem aduce noi sarbatoarea lui Moș Craciun cu cateva luni mai devreme? Nu vom avea decorațiuni, brad, cadouri, unde va fi Moșul? In fața bolii, in fața unui suflet de copil bolnav nimic nu este imposibil. Povestea lui Keith, un baiețel de 12 ani din Ohio, SUA, a mobilizat…