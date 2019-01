Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a demintit luni acuzatii formulate de cotidianul The New York Times (NYT) cu privire la ”ancheta rusa” si cu privire la intalniri cu presedintele rus Vladimir Putin si a insistat ca nu a lucrat niciodata pentru Rusia, relateaza Reuters.”Nu am lucrat niciodata pentru Rusia”,…

- O comisie americana din cadrul Camerei Reprezentanților va analiza informațiile relatate de presa privind ancheta Biroului Federal de Investigatii (FBI), ce l-a vizat pe președintele american Donald Trump, a informat președintele democrat al comisiei, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- New York Times a publicat o investigație in care scrie ca FBI ancheteaza legaturile lui Donald Trump cu Rusia timpul campaniei prezidentiale din 2016, iar ancheta politiei federale americane a fuzionat rapid cu cea deschisa de procurorul special Robert Mueller. Cotidianul american citeaza surse anonime…

- Intr-o alocutiune solemna de noua minute, in Biroul Oval, presedintele Statelor Unite a avertizat pe tema imigrantilor ilegali care fac sa curga ”sange american”, insa a renuntat sa lanseze o procedura de urgenta exceptionala care ar fi aruncat in aer un adevarat butoi cu pudra la Washington.…

- "Ma bucur sa va informez ca ma voi adresa natiunii in legatura cu criza umanitara si de securitate nationala la frontiera noastra de sud. Marti seara, la ora 21.00" (2.00 GMT miercuri), a postat pe Twitter presedintele american, in a 17-a zi de "shutdown". Cu cateva ore mai inainte, purtatorul…

- Reprezentanta din San Francisco, in varsta de 78 de ani, devine astfel prima opozanta a locatarului Casei Albe, pe care l-a infruntat in multe randuri, si revine la tribuna "Speakerului" pe care a ocupat-o deja din 2007 in 2010 - pe atunci prima femeie din Istoria americana care ocupa acest post crucial.

- Autor: Adrian SEVERIN Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant al Președintelui Vladimir Putin, a confirmat la o intalnire cu jurnaliștii ca ar fi primit, in ianuarie 2016, doua e-mailuri din partea lui Michael Cohen, fostul avocat privat al Președintelui Donald Trump, prin care era rugat sa aranjeze o…

- Ministrul a explicat cum a fost aceasta experiența. ”Saptamana ce tocmai s-a incheiat am condus delegația Parlamentului Romaniei la misiunea AP OSCE de monitorizare a alegerilor "mid-term" din SUA (alegerile care au loc la jumatatea mandatului Președintelui SUA; acestea au ca rezultat alegerea…