- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui american, l-a acuzat miercuri, intr-o audiere in Congres, pe Donald Trump ca a mintit in legatura cu averea sa, atat revista Forbes - pentru a parea mai bogat, cat si fiscul - pentru a parea mai putin bogat, relateaza The Associated Press.Cohen…

- Donald Trump "este un rasist, un escroc, un trișor", a declarat miercuri fostul avocat personal al președintelui Statelor Unite, Michael Cohen, în cadrul unei audieri în fața Congresului american, scrie AFP."Sunt aici pentru a spune poporului american ce știu despre…

- Presedintele american Donald Trump a incercat miercuri sa-l discrediteze pe fostul sau avocat Michael Cohen, care urmeaza sa depuna marturie in cursul zilei in Comisia pentru Control a Camerei Reprezentantilor cu privire la afacerile private ale sefului statului si legaturile acestuia cu Rusia, transmite…

- Audierea in Congresul SUA a fostului avocat personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, a fost amanata pentru data de 28 februarie, ''in interesul anchetei'', a anuntat miercuri Comisia pentru servicii secrete a Camerei Reprezentantilor, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Consultanții…

- Audierea va avea loc in fata Comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, in care democratii sunt din nou majoritari dupa alegerile legislative din noiembrie 2018, a confirmat presedintele acestei comisii, Adam Schiff. Comisia urmareste indeaproape ancheta rusa a procurorului…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, va depune marturie cu usile inchise la 8 februarie in Congresul american dupa ce isi amanase audierea motivand "amenintari" impotriva familiei sale, a anuntat luni un parlamentar american, relateaza AFP. Audierea va avea loc in fata Comisiei…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, care urma sa depuna marturie în Congresul american pe 7 februarie, a decis sa-și amâne audierea din cauza „amenințarilor împotriva familiei sale”, venite în special de la președintele SUA, a informat miercuri avocatul…

- Presedintele american Donald Trump stia ca greseste atunci cand i-a ordonat fostului sau avocat Michael Cohen sa efectueze plati ilegale catre doua femei in timpul campaniei prezidentiale din 2016, a afirmat avocatul intr-un interviu difuzat vineri de ABC News, scrie The Guardian.