Stiri pe aceeasi tema

- 'Am spalat masini si farfurii, am fost nevoit sa fac asta', a declarat ministrul Securitatii Publice, Alfonso Durazo, in cadrul unei intalniri cu oameni de afaceri, potrivit editiei de luni a ziarului La Jornada. Cea mai inalta oficialitate din domeniul securitatii din Mexic a recunoscut astfel ca…

- Statele Unite vor mentine 400 de militari in Siria pe termen nedeterminat, 200 urmand sa fie stationati in apropierea frontierei cu Israelul, a declarat miercuri seara presedintele Donald Trump, anuntand eliberarea in scurt timp a teritoriilor care erau sub controlul retelei teroriste Stat Islamic,…

- Mexicul a aprobat miercuri un amendament constitutional vizand crearea unei Garzi nationale, o propunere controversata a presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador vizand combaterea violentelor legate de traficul cu droguri, fenomen care afecteaza tara, relateaza AFP. Reforma, care a fost…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a declarat ferm hotarat vineri sa faca uz de dreptul sau de veto daca o rezolutie vizand sa anuleze "urgenta nationala", pe care a decretat-o pentru a putea construi un zid la frontiera cu Mexicul, va fi aprobata de Congres, transmite AFP, potrivit Agerpres.…

- Președintele SUA, Donald Trump, va decreta "stare de urgența naționala" pentru a obtine fonduri pentru construirea unui zid la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, un proiect controversat, promis în campania electorala din 2016, a anuntat Casa Alba, informeaza BBC News online. Trump…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa declare ”urgenta nationala” pentru a obtine finantarea zidului pe care vrea sa-l ridice la frontiera cu Mexicul, in lupta impotriva imigratiei clandestine, a anuntat joi liderul majoritatii republicane in Senat, relateaza AFP.

- ​Presedintele SUA, Donald Trump, aloca o secțiune semnificatica a celui de-al doilea sau discursul privind "Starea natiunii" chestiunii imigrației ilegale și pledeaza cu patos pentru construirea zidului la frontiera Statelor Unite cu Mexicul, transmite Mediafax.O secțiune semnificativa…

- Donald Trump a renuntat in mod temporar - in urma unei avalanse de marurii sfasietoare si unei imense presiuni politice - la finantarea zidului sau la frontiera cu Mexicul si a pus capat celui mai indelungat "shutdown" din Istoria Statelor Unite, relateaza AFP, potrivit News.ro.Supus unei…