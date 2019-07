Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a pus pe seama unor probleme cu teleprompterul gafa din discursul sau de pe 4 iulie, in care a afirmat ca armata continentala "a cucerit aerporturile" in timpul razboiului de independenta, cu peste un secol inainte de zorii aviatiei, dar remarcile sale au inspirat…

- Presedintele american Donald Trump a facut o gafa nefericita de ordin istoric in discursul sau de Ziua Independentei, laudand armata care 'a cucerit aeroporturile' de la britanici in 1775, in timpul Razboiulu...

- Donald Trump a tinut un discurs la Lincoln Memorial cu ocazia celebrarilor „Salut catre America” de pe 4 iulie, devenind primul presedinte american dupa aproape 70 de ani care se adreseaza natiunii de Ziua Independentei. Trump a vorbit din spatele unui geam antiglont, partial in ploaie, in fata unei…

- Mick Jagger a impresionat inca o data publicul, aparand sanatos si plin de energie pe scena, vineri seara, cand trupa The Rolling Stones a deschis turneul ei nord-american cu un concert sustinut pe stadionul Soldier Field din Chicago, primul show al formatiei britanice dupa interventia pe cord suportata…

- Ziua de 9 mai, moment cu o tripla semnificatie pentru romani, care marcheaza Ziua Independentei de Stat a Romaniei, Ziua Victoriei Coalitiei Unite in cel de al Doilea Razboi Mondial si Ziua Europei, este sarbatorita astazi la Constanta prin actiuni cu caracter militar si religios care, in intervalul…

- Ronnie Wood, chitaristul trupei The Rolling Stones, a declarat int-un interviu pentru revista ''Hello!'' ca Mick Jagger se simte ''foarte bine'' si se recupereaza dupa interventia chirurgicala pe cord, informeaza duminica Press Association. The Rolling Stones…