Donald Trump sustine imbunatatirea sistemului de verificare a antecedentelor pentru persoanele care cumpara arme de foc

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei ''ameliorari'' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, scrie agerpres.ro.

- Presedintele Donald Trump sustine eforturile de imbunatatire a sistemului de verificare a antecendetelor pentru persoanele care cumpara arme de foc, conform secretarului de presa adjunct al Casei Albe, Raj Shah, scrie CNN. Shah a declarat ca Trump a discutat cu senatorul John Cornyn, un republican…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei 'ameliorari' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. 'In timp ce discutiile continua si…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei ''ameliorari'' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. ''In timp ce…

- Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Baluța, a explicat, in exclusivitate pentru ziarul Puterea, ca vrea sa scoata lambriurile din școli, ca va pune marmura pe jos și ca va schimba mobilierul unde este nevoie. Legat de dotarea claselor cu material didactic, nu a pomenit nimic, dar el susține ca…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA. Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in...

- Președintele Donald Trump dorește sa puna capat finanțarii Stației Spațiale Internaționale (ISS) de catre Statele Unite și dorește sa o treaca in mediul privat dupa 2025. Aceste planuri reies din propunerea sa de buget pentru 2019, scrie BBC News. Președinte american a propus in bugetul pe 2019 alocarea…

- Persoanele care au obtinut in timpul liceului premii sau mentiuni la olimpiadele nationale si internationale nu mai trebuie sa sustina probele scrise, arata regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” in 2018. “Candidatii care,…

- "Presedintele Donald Trump anunta intentia numirii lui Charles P. Rettig in functia de comisar al Serviciului fiscal intern (IRS) cu un mandat de sapte ani", se arata intr-un comunicat al Casei Albe difuzat joi seara. Charles Rettig a fost avocat fiscal in statul California si are o experienta de 35…

- Presedintele Donald Trump a cerut organizarea unei parade militare la Washington, similara cu cea la care acesta a participat in luna iulie, la Paris, au declarat, marti, purtatorul de cuvant al Pentagonului, Charlie Summers, si cel al Casei Albe.

- Președintele Statelor Unite a fost impresionat de parada militara organizata pe 14 iulie, de Ziua Frantei. Vrea si el una la fel! Anul trecut a fost invitatul de onoare al președintelui Emmanuel Macron la marele eveniment din Paris. Pe Champs Elysees au marșaluit peste 4000 de militari, iar pe deasupra…

- Presedintele Donald Trump doreste sa se organizeze o defilare militara care sa etaleze puterea militara americana si care sa-i sublinieze astfel rolul de comandant suprem, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP conform News.ro . ”Presedintele Trump este complet solidar cu militarii care isi risca viata…

- Presedintele Donald Trump a cerut organizarea unei parade militare la Washington, similara cu cea la care acesta a participat in luna iulie, la Paris, au declarat, marti, purtatorul de cuvant al Pentagonului, Charlie Summers si cel al Casei Albe.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, sustine ca statul de drept din Romania este asediat de statul paralel si ca o ducem mai prost decat in anii '90, din acest punct de vedere. "Statul de drept din Romania…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump isi va prezenta marti seara, in fata Congresului reunit, viziunea unei Americi ”sigure, puternice si mandre”, si va insista asupra sanatatii economiei si vigorii Wall Street-ului, scrie AFP. In linia de la Davos, pe un ton hotarat pragmatic, locatarul Casei Albe…

- In urma zvonurilor care au inceput sa apara in presa taiwaneza despre un posibil iPhone SE2 cu incarcare wireless, analistul Ming-Chi Kuo de la KGI Securities vine cu informatii care sugereaza ca aceste detalii nu au o baza adevarata. Kuo are acces la informatii din surse apropiate de liniile de productie…

- Programul de guvernare-Cu cat va crește punctul de pensie și salariul minim Cota de TVA va scadea de la 19% la 18%, salariul minim va creste anual, punctul de pensie va fi majorat pâna la 1775 de lei, iar numarul taxelor pentru populatie va fi de cel mult 10, conform ultimei forme a programului…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, sustine sambata, 27 ianuarie, al doilea meci amical de la inceperea pregatirii de iarna. Jucatorii antrenati de Petre Grigoras, Marian Dinu, Ion Barbu si Gica Mina intalnesc, de la ora 11.00, pe stadionul Farul,…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) din cadrul MAI deruleaza, in prezent, mai multe proiecte care, intr-un timp relativ scurt, vor duce la o imbunatatire semnificativa a serviciilor pe care sistemul de urgenta le furnizeaza, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, prilejuita de…

- Bucuresti, 26 ian /Agerpres/ - Modernizarea legislatiei privind sistemul judiciar, pentru a impiedica "aparitia exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului", ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare in actualul mandat al Comisiei Europene, imbunatatirea conditiilor din…

- Președintele Donald Trump i-a cerut omologului turc, Recep Erdogan (foto), sa opreasca operațiunea militara in Siria și a avertizat sa nu fie atrase forțele americane și cele turcești intr-un conflict, dar un oficial turc susține ca declarația Casei Albe pe aceasta tema nu a redat corect convorbirea…

- CE se declara ingrijorata de "independența sistemului judiciar romanesc" Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Foto: ec.europa.eu. Comisia Europeana cere Parlamentului României sa regândeasca modificarile din justitie. "Independenta sistemului judiciar…

- Donald Trump va gazdui prima vizita de stat pentru presedintele francez Emmanuel Macron, care va vizita Casa Alba la finalul lunii aprilie. Programul vizitei lui Macron, potrivit unui oficial al Casei Albe, va cuprinde si o prima cina oficiala organizata de Trump si sotia lui, Melania. Donald Trump…

- Un caz tragic a avut loc in dimineata zilei de vineri, 19 ianuarie, intr-o familie din raionul Straseni. Din cauza unei defectiuni a sistemului de incalzire, au avut de suferit mai multe persoane, care s-au ales cu intoxicatii grave. Persoanele aflate in stare de inconstienta au fost depistate de catre…

- Conducerea SGU Ploiești a anunțat incetarea valabilitații permiselor de parcare eliberate pentru 2017, incepand de miercuri. "Urmare a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 108/05.12.201, privind creșterea eficienței serviciilor oferite de S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești…

- Administratia prezidentiala americana a dat asigurari joi ca Donald Trump va sustine o lege pe termen scurt pentru finantarea guvernului american, lege pe care Camera Reprezentantilor o va supune la vot joi (18 ianuarie), pentru a se evita 'oprirea' activitatii guvernamentale, transmite Reuters.…

- Calculatoare, imprimante si multifunctionale in valoare de aproape 312.000 de lei au intrat in posesia poltistilor caraseni, miercuri, 17 ianuarie, ca urmare a finalizarii proiectului privind „Imbunatatirea capacitatii operationale a sistemului informatic al Inspectoratului Judetean de Politie…

- Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania sustine implementarea riguroasa a sanctiunilor internationale impuse Coreei de Nord de ONU si UE si a exprimat speranta ca eforturile comunitatii internationale vor conduce la solutionarea…

- Presedintele american Donald Trump a insistat ca "nu este rasist", dupa ce a fost acuzat de un senator democrat ca ar fi folosit un limbaj ofensator in legatura cu imigratia din tari africane si din America Latina, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza AFP. …

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Handbal masculin PREGATIRI…Echipa vasluiana de handbal va sustine, la sfarsitul acestei luni, trei partide de verificare impotriva unor adversari din esalonul secund. HC Vaslui si-a definitivat programul jocurilor de verificare din aceasta iarna. Astfel, echipa care din acest retur va fi pregatita de…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a afirmat ca este „improbabil“ ca el sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller, care raspunde de ancheta legata de presupusele legaturi dintre echipa de campanie electorala a actualului lider al Casei Albe si Rusia, releva BBC.

- Casa Alba a cerut miercuri "eliberarea imediata" a manifestantilor iranieni intemnitati in cursul recentei miscari de protest si a tuturor "prizonierilor politici", transmite AFP. "Administratia Trump este profund ingrijorata" de informatiile potrivit carora regimul de la Teheran a inchis "mii de…

- Steve Bannon, fost consilier prezidential pentru Strategii Politice, a demisionat, marti, din functia de director al publicatiei Breitbart News, in urma disputei cu Casa Alba, generata de aczatiile aduse la adresa presedintelui Donald Trump si a fiului acestuia, relateaza cotidianul The Guardian.Criticile…

- Noul guvern minoritar ceh, condus de miliardarul Andrej Babis, s-a declarat de acord cu o propunere vizand taxarea despagubirilor acordate bisericii, sub forma de compensatie, pentru proprietatile confiscate de fostul regim comunist, transmite AP.

- Medicul filmat in timp ce refuza internarea unei paciente de 87 de ani, cu afectiuni cardiace, in Spitalul Orasenesc Baicoi si rupe fisele medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, a solicitat, luni, incetarea contractului de colaborare, iar in Comisia de disciplina si-a cerut scuze.…

- Autorul unei carti extrem de critice la adresa primului an petrecut de Donald Trump la presedintia SUA sustine ca dezvaluirile sale vor pune capat mandatului lui Trump la Casa Alba, informeaza Reuters. Potrivit unor comentarii facute de jurnalistul Michael Wolff la BBC, concluzia cartii…

- Consiliul Județean (CJ) Dolj a obținut finanțare din fonduri europene pentru un nou proiect, cu o valoare totala de 6,7 milioane de euro, anunțul fiind facut de președintele instituției, Ion Prioteasa, care a precizat ca demersul vizeaza inființarea unei unitați ...

- Ministerul Apararii U.M 02175 Constanta, Spitalul Militar Constanta, cumpara 10 loturi de reactivi, in valoare estimata de 63.469,8 lei. Ofertele pot fi depuse pana pe 12.01.2018, ora 15:00, urmand ca acestea sa fie deschise pe 05.02.2018, ora 18:00. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii…

- Washingtonul nu va intra in dialog cu Coreea de Nord pana cand aceasta nu va avea un alt comportament, a declarat, joi, un oficial al Casei Albe, la o zi dupa ce Rex Tillerson, secretarul american de Stat, afirmase ca SUA sunt pregatite sa poarte discutii cu Phenianul, relateaza site-ul Reuters.

- Primaria municipiului Chisinau va achizitiona cel putin 10 apartamente, pentru a asigura cu spatiu locativ persoanele defavorizate si care necesita imbunatatirea conditiilor locative. Despre aceasta a anuntat in cadrul sedintei operative primarul interimar, Silvia Radu.

- Ca ordonator principal, MFP va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 4,7 miliarde de lei. Potrivit proiectului, plitica de administrare fiscala - una dintre principalele atributii ale MFP - are ca obiective pentru anul 2018:…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, HR McMaster, a declarat sâmbata ca potentialul unui razboi cu Coreea de Nord creste cu fiecare zi. În opinia sa, Coreea de Nord reprezinta "cea mai mare amenintare imediata la adresa Statelor Unite". "Creste…

- „Speram ca orice modificare adusa sistemului de justitie are rolul de a promova independenta si eficienta operationala ale institutiilor judiciare si ale statului de drept, luand in considerare recomandarile Mecanismului de Cooperare si Verificare al UE. Speram de asemenea ca astfel de amendamente vor…

- „E de salutat o idee care implica cetatenii R. Moldova in administrarea statului R. Moldova, dar pe de alta parte nu toate persoanele care au pornit aceasta initiativa sunt sincere in intentiile lor. Pe unii i-am auzit in Piata Marii Adunari Nationale pledand pentru sistemul uninominal de alegere a…

- Partidul Comunistilor sustine ideea lansata de mai multe organizatii ale societatii civile, privind initierea si desfasurarea la nivel national, pana la alegerile parlamentare din 2018, a unui referendum pentru anularea legii prin care s-au facut modificari la Codul Electoral si s-a introdus sistemul…